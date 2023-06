UWG nominiert Uwe Bartels für Klötzer Bürgermeisterwahl

Von: Monika Schmidt

Amtsinhaber Uwe Bartels ist Kandidat der UWG für die Bürgermeisterwahl in Klötzue © Freier Mitarbeiter

Die UWG Jeetze-Ohre-Drömling hat Amtsinhaber Uwe Bartels für die Bürgermeisterwahl in Klötze am 17. September 2023 nominiert.

Klötze – Dass Amtsinhaber Uwe Bartels bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Klötze am Sonntag, 17. September, zur Wiederwahl antritt, hatte er schon bei der Festlegung des Wahltermins bei der Stadtratssitzung angekündigt. Als Amtsinhaber kann er kandidieren, ohne von einer Partei oder Gruppierung nominiert zu werden.

Doch Uwe Bartels hat auch den Rückhalt der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeetze-Ohre-Drömling (UWG). Bei einer Mitgliederversammlung wurde der Jahrstedter als Kandidat der UWG für die Bürgermeisterwahl nominiert. „Es gab zwei Kandidaten“, informierte UWG-Fraktionsvorsitzender Marco Wille die AZ. Die Abstimmung sei „mehrheitlich“ gelaufen. Ob es eine deutliche oder knappe Mehrheit war, wollte Wille nicht sagen. Die beiden Bewerber hatten sich im Vorfeld der Abstimmung den Mitgliedern kurz mit ihren Zielen vorgestellt. „Vor der Sitzung war das Abstimmungsergebnis völlig offen“, informierte Marco Wille auf Anfrage weiter. Einige Mitglieder hatten zu ihm vor der Sitzung gesagt, dass sie absolut nicht einschätzen können, wer von den beiden Kandidaten am Ende das Rennen macht. Es lag also eine gewisse Spannung in der Luft. „Die Mitglieder haben gewählt“, erklärt Marco Wille weiter. Denn bei der Nominierung zählen nicht nur die Stimmen der Kommunalpolitiker, die für die UWG in der Stadtratsfraktion sitzen, sondern die Stimmen aller Mitglieder der Wählergemeinschaft, die an dem Abend anwesend waren. Im Vorfeld hatte es bei der UWG nach Informationen der AZ viele Diskussionen und auch einige Spannungen gegeben. Nicht jeder in der UWG war mit dem Verlauf der ersten Amtszeit von Uwe Bartels zufrieden. Es gab kritische Stimmen. Aber auch solche, die dem Jahrstedter das Vertrauen für eine zweite Amtszeit schenkten. Der Amtsinhaber selbst versicherte den Mitgliedern bei seiner Nominierung, dass er noch einige Projekte auf der Agenda habe, die er gerne zu Ende bringen möchte. Und Uwe Bartels hat den UWG-Mitgliedern gegenüber angekündigt, dass er den Stadtrat wieder mehr vereinen möchte. Das sind seine Ziele für die kommenden sieben Jahre.