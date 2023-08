UWG-Chef lobt die Arbeit des Klötzer Bürgermeisters

Lebensversicherungen und Leistungen

+ © Schmidt, Monika Weil Uwe Bartels nur wenig über seine Leistungen spricht, übernimmt das UWG-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Zeitz (r.). Er begründet die Nominierung als Bürgermeisterkandidat. © Schmidt, Monika

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Monika Schmidt schließen

Lea Weisbach schließen

Kita-Neubau, Waldbadsanierung, Hegefeldhalle, Neueinstellungen – der Klötzer Bürgermeister Uwe Bartels hat in seiner Amtszeit einiges geschafft, findet UWG-Fraktionschef Hans-Jürgen Zeitz.

„Wir stehen total hinter Uwe Bartels.“ Das sagt der neue UWG-Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Zeitz. Mit der Nominierung des Amtsinhabers als Bürgermeisterkandidat für die Wahl am 17. September würdige die UWG „die Ergebnisse und dass er so viel geschafft hat“ in seiner fast siebenjährigen Amtszeit.



„Leider ist vieles nicht so rübergekommen“, bedauert Hans-Jürgen Zeitz. Uwe Bartels ist nicht dafür bekannt, sich bei Terminen in den Vordergrund zu drängeln oder besonders auf seine Leistungen hinzuweisen. „Stattdessen hat er viel geschluckt“, weiß auch Hans-Jürgen Zeitz und übernimmt deshalb ein bisschen die Rolle, die Erfolge des Jahrstedters während seiner Amtszeit als Klötzer Stadtoberhaupt herauszustellen.



Neue Kita in Kusey dank Uwe Bartels

So sei es beispielsweise Uwe Bartels zu verdanken, dass es in Kusey eine neue Kindertagesstätte gibt. Doch der Bürgermeister hätte sie lieber neben der Schule gebaut und so beide Einrichtungen direkt nebeneinander gehabt. Aber dieser Vorschlag sei von den Kuseyern nicht gewollt worden, erinnert sich Hans-Jürgen Zeitz. Durch die Diskussionen über den Standort, durch die Pandemie und durch Lieferschwierigkeiten des Materials habe es unter anderem einen Zeitverlust von zwei Jahren gegeben, bis die neue Kita eröffnet werden konnte. Aber auch, so betont Hans-Jürgen Zeitz, weil beispielsweise erst die Versorgungsleitungen an den Standort der Kita am Ende des Lateiner Wegs gelegt werden mussten. Beim Standort Schule wären die Leitungen schon da gewesen. Ein bestimmt 400 Meter langer Zaun musste extra gebaut werden, um für die Kinder auf dem Gelände in Randlage Sicherheit zu schaffen. Auch ein Parkplatz und eine Wendeschleife sind in Kusey für die Kita entstanden, zählt Hans-Jürgen Zeitz auf.



Uwe Bartels unterstützte den TSV Kusey bei seinem Vorhaben, einen neuen Trainingsplatz zu schaffen, erinnert Hans-Jürgen Zeitz weiter. Auch der Bau der Hegefeldhalle in Klötze sei erst in der Amtszeit von Uwe Bartels umgesetzt worden, obwohl es die Pläne dafür schon viel länger gab, sie von den Vorgängern aber nicht umgesetzt wurden.

„Das Waldbad in Klötze hätte schon vor zehn Jahren, wenn nicht noch viel eher, gemacht werden müssen“, nennt der UWG-Fraktionsvorsitzende eine weitere Maßnahme, die in der Amtszeit von Uwe Bartels gestartet wurde. „Statt immer nur zu flicken“, so Hans-Jürgen Zeitz, hätte die Sanierung schon längst gemacht sein können. Auch über ein dringend benötigtes Sanitärgebäude für das Klötzer Stadion sei schon seit Jahren – mindestens seit dem Abriss der alten Sporthalle auf dem Stadiongelände – gesprochen worden.

Statement zu den Lebensversicherungen

Hans-Jürgen Zeitz ging auch auf die umstrittenen Lebensversicherungen ein. „Wer zahlt das Geld?“, sei die Frage, die in dem Zusammenhang immer wieder von den Einwohnern gestellt werde. „Ich habe dazu einen klaren Standpunkt“, betont der UWG-Fraktionsvorsitzende. Denn als die Stadtverwaltung sich bei dem Thema Hilfe vom Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht des Kreises geholt habe, lautete der Vorschlag der Behörden, die Verträge weiterlaufen zu lassen. Doch die Mehrheit der Stadträte habe anders entschieden, erinnert der Immekather. „Der Großteil der Stadträte hat sich dagegen gestellt“, sagt Hans-Jürgen Zeitz. Die Verträge sollten gekündigt werden – in dem Wissen, dass dafür zusätzliche Kosten gezahlt werden müssen. „Ohne die Kündigungen hätten sich die Verträge inzwischen schon amortisiert“, klinkt sich auch Uwe Bartels in das Gespräch ein. Stattdessen sei mit Zinsen eine Summe von etwa 34 000 Euro angefallen. „Dann sollen das die Stadträte bezahlen, die gegen das Weiterlaufen der Verträge gestimmt haben“, so die klare Position von Hans-Jürgen Zeitz zu der Frage. Es sei ein „Machtspiel“ innerhalb des Stadtrates gewesen, so seine Einschätzung. „Die wollten uns zeigen, wer die Macht hat.“ Das habe sich die UWG aber nicht gefallen lassen und sich deutlich hinter ihren Bürgermeister gestellt, betont Hans-Jürgen Zeitz.

Ein anderes Thema ist die Personalpolitik. Vor allem im Bereich der Kindertagesstätten und Horte habe sich Uwe Bartels dafür eingesetzt, dass ausreichend Personal für die Betreuung zur Verfügung steht. Doch die meisten Neueinstellungen greifen erst jetzt, zum neuen Kindergartenjahr. „Die Erzieherinnen machen ihre Abschlüsse im Juni und Juli und stehen erst danach für den Arbeitsmarkt zur Verfügung“, erinnert Uwe Bartels. „Es wurden einige neu eingestellt“, berichtet er. Vorübergehende Engpässe wegen Krankheit, Urlaub und vielen Kindern, die betreut werden müssen, hätten sich durch die Einschulungen, das Ende der Urlaubszeit und die neuen Kräfte inzwischen erledigt, informiert der Klötzer Bürgermeister.