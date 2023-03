Uwe Bartels will Bürgermeister bleiben

Von: Monika Schmidt

Uwe Bartels hat seine erneute Kandidatur als Klötzer Bürgermeister angekündigt. © Monika Schmidt

Uwe Bartels möchte eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Klötze. Er kündigte seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl im Herbst an.

Klötze – Zwar gibt es in der Stadt Klötze noch keinen Termin für die Bürgermeisterwahl im Herbst. Dennoch hat Bürgermeister Uwe Bartels angekündigt, erneut zu kandidieren. Er nutzte den Bürgermeister-Bericht im Hauptausschuss, um diese Ankündigung zu machen. „Ich trete erneut an“, sagte Uwe Bartels bei der Sitzung. Bis Ende Februar hatte sich der Amtsinhaber Zeit genommen, um eine Entscheidung zu fällen. Dabei zog er seine Gesundheit in Betracht und befragte die Familie. Letztendlich kam er zu dem Entschluss, dass er auch weiter als Bürgermeister von Klötze tätig sein möchte. Als Amtsinhaber hat Uwe Bartels einen Vorteil gegenüber anderen Kandidaten: Er muss laut Kommunalwahlgesetz des Landes weder von einer Partei nominiert werden, noch muss er Unterstützungsunterschriften sammeln. Bis die Bewerbungen eingereicht werden können, wird aber noch einige Zeit vergehen. Der Stadtrat muss zunächst einen Wahltermin festlegen. „Im dritten Quartal des Jahres“, so kündigte Uwe Bartels im Hauptausschuss an, soll die Wahl stattfinden. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Da derzeit vom Landtag über eine Änderung des Landeswahlgesetzes beraten wird, könnten sich bisher bekannte Fristen für Bewerbungen und Veröffentlichungen noch verschieben. Ob die Bürgermeisterwahl in Klötze nach neuem oder altem Wahlrecht ablaufen wird, lässt die Verwaltung derzeit noch prüfen. Sicher ist, dass bei der Stadtratssitzung am Mittwoch, 22. März, der Termin für die Bürgermeisterwahl auf der Tagesordnung stehen soll.