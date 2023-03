Unterhaltungsverband Obere Ohre feiert 30 Jahre plus eins

Von: Lea Weisbach

Der ehemalige Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Obere Ohre, Hagen Müller (2. v. l.), erhielt von den Vorstandsmitgliedern Horst Wienecke (l.), Fred Braumann, Otto Grothe sowie Geschäftsführer Detlef Meyer (r.) einen Bolzen der alten Jahrstedter Stauanlage. © Lea Weisbach

30 Jahre plus eins feierte der Unterhaltungsverband Obere Ohre. Verbandsvorsteher Horst Wienecke ließ die vergangenen Jahre Revue passieren und verabschiedete den langjährigen Geschäftsführer Hagen Müller.

Miesterhorst - „Wir sind schon ein Jahr drüber“, erklärte Detlef Meyer. Seit September 2022 ist Meyer der neue Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes (UHV) Obere Ohre und folgt auf Hagen Müller, der den UHV maßgeblich mit aufgebaut hat. Am Freitag feierte der UHV in der Gaststätte „Zur Schmiede“ in Miesterhorst 30 Jahre plus eins mit Vertretern der Politik, der Landesbetriebe für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, der Mitgliedsgemeinden, dem Biosphärenreservat Drömling, den Geschäftsführern und ehemaligen Geschäftsführern der UHV von Sachsen-Anhalt, den Berufenen, Schaubeauftragten sowie Mitarbeitern, bei denen sich der Vorstand und der Geschäftsführer für die gute Zusammenarbeit bedankten.

Der Unterhaltungsverband wurde am 28. Januar 1992 in Mieste gegründet, berichtete Verbandsvorsteher Horst Wienecke. Der UHV bewirtschaftet insgesamt knapp 105 Kilometer Gewässer der Ersten Ordnung und 1665 Kilometer Gewässer der Zweiten Ordnung in den Einheitsgemeinden Klötze, Gardelegen und Oebisfelde-Weferlingen sowie den Verbandsgemeinden Flechtingen und Beetzendorf-Diesdorf. Außerdem unterhält und betreibt der Verband 236 Stauanlagen und zwei Schöpfwerke.



Hauptgebiet ist der Drömling

Das Hauptgebiet des UHV ist der Drömling. Horst Wienecke berichtete, dass der Drömling, ein Niederungsgebiet, während der Eiszeit entstanden ist und sich als ein Niedermoorgebiet herausbildete. „Die Unterhaltung ist mit am aufwendigsten“, erklärte der Steimker. Das Gefälle sei sehr gering und die Wasserhaltung passiere mittels Stauanlagen. Das gemeinsame Ziel des UHV und des Biosphärenreservates Drömling sei es seit je her gewesen, das einheitliche Stauanlagensystem im Drömling zu erhalten, machte auch Fred Braumann, der Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung und Vorstandsmitglied des UHV, deutlich. Auch Horst Wienecke betonte, dass der Drömling beispielgebend für das Wassermanagement sein könne.



Nach der Gründung des Unterhaltungsverbandes 1992 gab es eine Ausschreibung für einen Geschäftsführer. Unter neun Bewerbern setzte sich Hagen Müller durch, der die Geschicke bis September 2022 lenkte. Die Jubiläumsfeier wurde gleichzeitig genutzt, um ihn zu verabschieden. „Wir haben einen guten Deal gemacht“, sagte Horst Wienecke mit Blick in Richtung des ehemaligen Geschäftsführers. Zunächst gab es eine enge Zusammenarbeit mit dem Aller-Verband. 2017 wurde die gemeinsame Geschäftsstelle jedoch aufgelöst.



Neubau der Stauanlage in Jahrstedt

Auch auf die Biberproblematik machte Wienecke aufmerksam, dessen Beeinträchtigung seit 2008 ein großes Ausmaß angenommen habe. Da der Biber über einen hohen Schutzstatus verfügt, ist der UHV verpflichtet, bei Tätigkeiten an Biberdämmen die Biosphärenreservatsverwaltung Drömling mit einzubeziehen. Zudem berichtete der Verbandsvorsteher über die Renaturierung in Breitenrode sowie den Neubau der Stauanlage mit Fischtreppe in Jahrstedt. Nach der Antragstellung 2018 begannen 2021 die Arbeiten und wurden im August 2022 fertiggestellt. Bis Oktober 2024 werde es noch weitere Maßnahmen geben, erklärte er. Im Mai 2023 soll die Anlage eingeweiht werden. Die Kosten beliefen sich auf etwa 973 000 Euro.



Am Freitag wurden folgende Personen für ihre jahrelange aktive Beteiligung im UHV geehrt: Horst Wienecke, Detlef Meyer, Fred Braumann, Otto Grothe, Harald Schulz, Hans-Hermann Franke, Reiner Hermann, Heinrich Herms und Karsten Rath.