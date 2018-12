An der Salzwedeler Straße

mm Klötze. Zeugen informierten die Fahrerin eines Ford Focus, dass ein schwarzer Golf an der Salzwedeler Straße am Montag um 17.45 Uhr gegen ihr geparktes Fahrzeug gestoßen ist und den Spiegel beschädigte. Der Verursacher hielt nicht an und meldete den Unfall auch nicht.