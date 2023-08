Zum Schulstart fertig geworden: Neue Klassenräume in Kunrau

Von: Monika Schmidt

Rechtzeitig zum Schulstart sind die Umbauarbeiten in der Kunrauer Grundschule beendet worden. © Schmidt, Monika

Die Umbauarbeiten in der Kunrauer Grundschule sind rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahres abgeschlossen worden. Dort lernen nun auch die Kinder aus Kusey.

Kunrau – Noch ist nicht alles perfekt. Aber der Start ins Schuljahr am Donnerstag ist auf jeden Fall gesichert: Die Umbauarbeiten in der Kunrauer Grundschule sind rechtzeitig fertig geworden.

224 Mädchen und Jungen werden am Donnerstag von Schulleiterin Britta Hebler und ihrem neuen Kollegium zum neuen Schuljahr begrüßt. Die Stadt Klötze schaffte es – entgegen aller Zweifel – rechtzeitig, die notwendigen Umbauarbeiten für die früheren Kuseyer Schüler abzuschließen. Im oberen Stockwerk wurden drei Klassenräume hergerichtet und neu gemalert. Sie wurden teilweise mit Möbel aus Kusey, aber auch mit neu bestelltem Mobiliar bestückt, zeigte Bürgermeister Uwe Bartels bei einem Rundgang durch die Schule. Neun digitale Tafeln stehen in der Kunrauer Grundschule zur Verfügung, acht weitere sind in der Klötzer Grundschule angebaut worden. Das Digitalpaket Schule ist in beiden Grundschulen der Einheitsgemeinde damit auf den Weg gebracht. Neben den digitalen Tafeln, auf denen die Kinder wie an einer Kreidetafel mit Stiften schreiben können, wird in jedem Klassenraum auch noch eine „analoge“ Tafel für den Unterricht aufgebaut. Die Lehrer arbeiten mit Notebooks, an deren Installation am Mittwoch noch mit Hochdruck gearbeitet wurde. Parallel waren die Lehrerinnen aus Kusey dabei, die Klassenräume für die Ankunft der Kinder vorzubereiten und ein bisschen Deko anzubringen, damit sich die Mädchen und Jungen in der neuen Schule wohlfühlen. Die ersten Ferientage wurden genutzt, um die Kuseyer Grundschule auszuräumen und zu entscheiden, welche Möbel mit umziehen sollen. Seit 14 Tagen wird in Kunrau ausgepackt und eingerichtet. Neben den Klassenräumen wurden auch neue Toiletten für Mädchen und Jungen gebaut. Aus dem früheren Musikzimmer ist ein weiterer Klassenraum geworden. Der Musikunterricht findet nun im früheren Speiseraum statt, der ins Kellergeschoss verlegt wurde. Viele Arbeiten konnte die Stadt mit eigenen Mitteln erledigen. Praktisch, wenn der Hausmeister der Schule aus dem Bereich Heizung und Sanitär kommt. Für andere Arbeiten wurden Firmen mit ins Boot geholt, zum Beispiel Maler, Fliesenleger und Tischler. Noch nicht ganz abgeschlossen ist die Außengestaltung: 340 Quadratmeter neuer Schulhof sind gepflastert, ein neuer Zaun gebaut und auch ein weiterer Spielplatz angelegt. Es fehlen aber noch Geräte und Rasen, der angesät werden soll.