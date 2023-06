Trotz Bedenken: Kuseyer Hort wird zum 31. Juli geschlossen

Von: Monika Schmidt

Teilen

Gähnende Leere auf dem Grundstück des Kuseyer Hortes. Zum 31. Juli wird die Einrichtung geschlossen. © Monika Schmidt

Obwohl die Umbauarbeiten noch laufen und es noch keine Betriebserlaubnis für den Kunrauer Hort gibt, soll der Kuseyer Grundschulhort zum 31. Juli 2023 geschlossen werden. Die Stadträte hatten ein bisschen Bauchschmerzen bei der Entscheidung.

Klötze / Kusey – Die Stadträte waren skeptisch: Sowohl in der vorgeschalteten Sondersitzung des Hauptausschusses als auch in der folgenden regulären Stadtratssitzung gab es kritische Fragen. Die Stadträte sollten über die Schließung des Kuseyer Hortes zum 31. Juli beschließen.

„Ist sichergestellt, dass die Hortkinder alle in Kunrau betreut werden können?“, wollte Stadtratsvorsitzender Klaus Ewertowski wissen. „Die Voraussetzungen sind noch in Arbeit“, musste Bürgermeister Uwe Bartels mitteilen. Die Umbauarbeiten laufen. Sie liegen, wie der Bürgermeister im AZ-Gespräch informierte, „noch im Zeitplan“. Aber auch eine Betriebserlaubnis für den neuen Hort ist noch nicht erteilt. Diese gibt es vom Jugendamt erst nach einer abschließenden Begehung in Kunrau Mitte Juli. „Wir haben extra zwei Termine mit dem Landesschulamt und dem Jugendamt gemacht“, erläuterte Hauptamtsleiter Matthias Reps am Donnerstag im AZ-Gespräch. Nach dem ersten Besichtigungstermin können dann mögliche Forderungen bis zum Beginn des Schuljahres noch erfüllt werden, so der Plan der Stadt. „Wir haben dann noch vier Wochen für die Betriebserlaubnis, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten“, so Matthias Reps weiter.

Da die Sommerferien schon am 6. Juli beginnen, hat Hortleiterin Heidrun Schulenburg entschieden, den Ferienhort in diesem Jahr ausschließlich in Kunrau anzubieten. Somit endet mit dem Schuljahr am Mittwoch, 5. Juli, auch der Hortbetrieb in Kusey. Sachgebietsleiter Christopher Schürz informierte im Hauptausschuss, dass aktuell 143 Kinder für den Hortbetrieb im neuen Jahr angemeldet sind, die Betriebserlaubnis wird für 150 Kinder beantragt. „Das ist ein Spielraum von nur sieben Kindern“, rechnete im Stadtrat Thomas Mann vor. „Ist das bei 220 Grundschülern wirklich ausreichend?“, fragte er bei der Verwaltung nach. Der Kuseyer erinnerte daran, dass die Stadträte bei der Entscheidung, den Kuseyer Hort doch in der neuen Kita-Satzung zu belassen, ihre Gründe gehabt hätten. Sie waren nicht überzeugt davon, dass die Umbauarbeiten in der Grundschule so schnell vonstatten gehen würden, dass zum Beginn des Schuljahres alles fertig ist.

Bürgermeister Uwe Bartels stellte den Baufortschritt dar. Christopher Schürz ergänzte, dass der Ferienhort von den Bauarbeiten durch eine Feuerschutztür getrennt sei. „Wir schicken die Kinder nicht auf eine Baustelle“, widersprach er der Befürchtung von Thomas Mann. Der Kuseyer wünschte sich trotzdem, den Kuseyer Hort noch als Ausweichmöglichkeit zu erhalten. „Wir setzen das Jugendamt so unter Druck, indem wir Kusey schon schließen, und machen wieder mal den zweiten Schritt vor dem ersten“, sagte Thomas Mann. „Bei 150 Kindern im Hort gibt es keine Luft zum Atmen“, befürchtete Thomas Mann. Klaus Vohs hatte die Sorge, dass die Betriebserlaubnis nicht erteilt werde. Die Verwaltung gab sich dafür aber optimistisch, der Bürgermeister verwies auch auf die Vorgespräche mit den Genehmigungsbehörden. Mit 14 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und drei Enthaltungen stimmte der Stadtrat schließlich mehrheitlich für die Schließung des Kuseyer Hortes zum 31. Juli.