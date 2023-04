Transporter im Fokus der Ermittlungen: Polizei sucht Hinweise

Von: Monika Schmidt

Seit über einem Monat wird die 19-jährige Kezhia aus Klötze vermisst. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Transporter mit dem Firmenlogo Spie. Es werden Zeugen gesucht, die das Fahrzeug in der Altmark oder in Niedersachsen gesehen haben. (Symbolfoto: dpa) © dpa

Die 19-jährige Kezhia aus Klötze wird seit über einem Monat vermisst. Nach der Ausstrahlung des Falls im MDR gab es 15 Hinweise, die derzeit ausgewertet werden.

Klötze - Die Polizei geht nicht davon aus, dass die vermisste Kezhia aus Klötze noch am Leben ist. Das sagte Polizeisprecherin Jeannine Stage-Breuer bei der Sendung Kripo live am Sonntagabend im MDR. „Ein Tötungsdelikt kann nicht mehr ausgeschlossen werden.“ Es gebe seit dem Verschwinden der 19-Jährigen aus Klötze am 4. März kein Lebenszeichen mehr von ihr, ihre beiden Telefone seien seit dem Verschwinden nicht mehr benutzt worden.

Transporter im Fokus der Ermittlungen

Kezhia ist an diesem Tag nach dem Mittagessen von zu Hause zur Bushaltestelle nach Klötze-Süd gelaufen. Dort wollte sie sich mit ihrem Freund, dem 42-jährigen Tatverdächtigen, treffen, um gemeinsam nach Wolfsburg zu fahren. Der Mann wollte sie dort mit seinem Firmenwagen, einem weißen Transporter Crafter mit Firmenlogo Spie, abholen. Der Wagen steht im Fokus der Ermittlungen der Polizei. Gesucht werden Zeugen, die den Wagen am 4. März oder später in der Altmark oder im angrenzenden Niedersachsen gesehen haben.

Im Landkreis Gifhorn gab es an diesem 4. März auch das letzte Handysignal von einem der beiden Telefone Kezhias, informierte die Polizeisprecherin weiter. Was danach geschehen ist, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Als vermisst gemeldet hatte der 42-Jährige Kezhia erst vier Tage später, am 8. März.

Familie gibt Hoffnung nicht auf

Die Familie indes will die Hoffnung, dass Kezhia noch lebt, nicht aufgeben. Sie bittet eindringlich um ein Lebenszeichen. Die Polizei prüft derweil „Anhaltspunkte“, wo sich Kezhia aufhalten könnte, informierte Jeaninne Stage-Breuer weiter. Diese Hinweise müssten aber noch „verdichtet“ werden.



In den Stunden nach der Ausstrahlung von Kripo live hat es nach Angaben der Polizeidirektion Stendal 15 Hinweise gegeben, die nun ausgewertet würden.



Weitere Hinweise, vor allem zu dem Transporter, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0 39 31) 68 22 92 entgegen.