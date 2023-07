Nachträglich Drainage in Kusey eingebaut

Von: Monika Schmidt

Deutlich ist zu erkennen, wo die Gräben für die Drainage gezogen wurden. © Wolfram Weber

Stück für Stück wird das Kuseyer Sportgelände weiter aufgewertet. Damit das Wasser vom neuen Trainingsplatz besser versickern kann, wurde nachträglich eine Drainage eingebaut.

Klötze / Kusey – Als der neue Trainingsplatz des TSV Kusey im September 2020 fertiggestellt war und von der Stadt an den Verein übergeben wurde, waren alle glücklich. Als „Vorzeigeobjekt“ bezeichnete Bürgermeister Uwe Bartels den Platz, der neben dem Rasen auch mit einer Beregnungsanlage und einem Mähroboter ausgestattet war. Doch die Freude währte nur kurz: Es stellte sich bald heraus, dass am Trainingsplatz in Richtung Park das Regenwasser nicht so versickerte, wie es sollte. „So ist dieser westliche Teil des neu errichteten Trainingsplatzes zuweilen nicht bespielbar“, informiert die Stadt Klötze auf AZ-Anfrage. Deshalb musste nachgesteuert werden. Die Stadt ließ eine neue Flächendrainage auf dem Platz verlegen. Etwa 11 000 Euro kostete die Maßnahme. Bei der Flächendrainage wurden Gräben auf einer Gesamtlänge von etwa 130 Metern und einer Tiefe von 60 bis 80 Zentimetern abschnittsweise auf dem Platz ausgefräst. In die Gräben wurden Vollsickerrohre als Drainageleitungen verlegt und die Gräben anschließend mit einem Kies-Sand-Gemisch wieder verfüllt, erklärt die Stadtverwaltung die Maßnahme im Detail. Quer zu den Drainagesträngen wurden Schlitzdrainagen mit einer Länge von etwa 600 Metern im Abstand von 80 Zentimetern und mit einer Tiefe von 20 bis 25 Zentimetern hergestellt, die mit Kies verfüllt wurden. Zum Abschluss der Arbeiten wurde die Fläche tiefengelockert und Rasen nachgesät. Die Stadt Klötze geht davon aus, dass keine weiteren Maßnahmen auf dem Platz nötig sind und er von den Sportlern des TSV Kusey bald komplett genutzt werden kann. Der Bau des Kuseyer Trainingsplatzes wurde mit Fördermitteln in Höhe von 90 000 Euro vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten gefördert. Der alte Trainingsplatz hatte vom Verein aufgegeben werden müssen, weil er teilweise auf Privateigentum verlief. Inzwischen steht auf einem Teil des früheren Sportplatzes die neue Kindertagesstätte von Kusey. Gebaut wird auf dem Kuseyer Sportgelände aber weiter. Denn wie Lotto-Toto kürzlich informierte, bekommt der TSV eine Förderung von 17 000 Euro für die Modernisierung des Sportplatzes. Damit soll ein Zaun gebaut werden, der die Anlage besser vor Vandalismus schützt. Und auf dem Hauptplatz soll eine Beregnungsanlage eingebaut werden, da der vorhandene Rollregner sehr reparaturanfällig ist, hatte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Landessportbund informiert. Insgesamt werden in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr mit 2,2 Millionen Euro 71 gemeinnützige Projekte unterstützt.