Streit im Klötzer Stadtrat: Halteverbot an der Umleitung

Von: Monika Schmidt

An der Kita Spatzennest duldet die Stadt Klötze, wenn Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder halten. Das sorgt für zusätzliches Verkehrschaos und ärgert den Stadtratsvorsitzenden Klaus Ewertowski. © Weisbach, Lea

Auch wenn die Arbeiten an den Schachtdeckeln in Klötze gerade stocken, die Umleitung bleibt bestehen. Dass das Halteverbot vor der Kita an der Neustädter Straße ignoriert wird, sorgte bei der Stadtratssitzung für Diskussionen.

Klötze – Für großen Unmut sorgte im Stadtrat in der vergangenen Woche die Umleitung wegen der Kanaldeckelarbeiten. „Wenn man wie vorgeschrieben 30 auf der Neustädter Straße fährt, hupen einen die Lkw an“, berichtete Stadtrat Uwe Witte. Auch das Einhalten des Halte- und Parkverbots werde nicht von allen Autofahrern beachtet.

„Wir können den fließenden Verkehr nicht kontrollieren“, erinnerte Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels. Das sei Aufgabe der Polizei. Für die Kita-Eltern, die trotz Verbot vor der Einrichtung halten, zeigte der Bürgermeister Verständnis. „Das ist eine besondere Situation, das sollten wir den Eltern gestatten“, meinte Uwe Bartels. Klaus Ewer-towski war da anderer Ansicht: Warum die Eltern nicht während der Umleitungsphase den Mitarbeiterparkplatz zum Anhalten nutzen könnten, wenn sie ihre Kinder bringen?, wollte er von der Stadt wissen. „Jeder fährt bis vor die Tür. Das wird alles geduldet. Dabei gilt das Halteverbot für alle“, ärgerte sich der Stadtratsvorsitzende.

Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass das 30er-Schild, mit dem wochentags der Verkehr vor der Einrichtung geregelt wird, abgenommen werden müsste, da es mit seiner zeitlichen Begrenzung die insgesamt auf der Straße ausgewiesenen 30er-Zone aufhebe. „Für Fremde ist das alles total irreführend“, ist Klaus Ewertowski aufgefallen.

Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass die Neustädter Straße eigentlich nur für einen Verkehr bis zehn Tonnen ausgewiesen sei. Nun rolle als Umleitung aber der gesamte Schwerlastverkehr über den Asphalt. „Die fahren doch alles kaputt“, sorgte sich Klaus Ewertowski. Uwe Bartels wies darauf hin, dass der Zustand der Straße vor der Umleitung dokumentiert wurde und so die entstandenen Schäden genau erkannt werden können.



Ändern lasse sich an der Situation nichts, erklärte Uwe Bartels den Stadträten. „Das wird uns vorgeschrieben“, machte der Bürgermeister abschließend deutlich.