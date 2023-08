Städtepartnerschaft: Delegation aus Klötze zu Gast in Polen

Von: Monika Schmidt

2006 beim ersten Besuch der Klötzer nach Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages mit Milomlyn in der Partnerstadt, wurde diese inzwischen stattliche Eiche gepflanzt. © Stadt Klötze

Eine Delegation rund um Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels besuchte die polnische Partnerstadt Milomlyn. Dabei standen der Tourismus sowie die Feuerwehr im Fokus.

Um Tourismus und Feuerwehr ging es beim diesjährigen Besuch einer Klötzer Delegation in der polnischen Partnerstadt Milomlyn. Entsprechend war die fünfköpfige Gruppe zusammengestellt, die sich mit Bürgermeister Uwe Bartels vor wenigen Tagen auf die Reise in die 772 Kilometer entfernte Partnerstadt machte. Unter anderem waren der Wenzer Ortswehrleiter Karsten Langleist und Vanessa Fröhlich, die im Rathaus für Kultur, Tourismus und Naherholung zuständig ist, mit dabei. Milomlyns Bürgermeister Stanislaw Siwkowski hatte die Klötzer Partner zur Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeugs eingeladen. Außerdem gab es eine feierliche Stadtratssitzung, mit der das 25-jährige Jubiläum der Stadtrechte von Milomlyn gefeiert wurde.



Empfang im Schloss Karnity

Begrüßt wurden die Klötzer, zu denen auch Gärtnermeister Klaus Richter sowie Ronny und Bianca Bratke von der Jahrstedter Fleischerei gehörten, von Stanislaw Siwkowski im Schloss Karnity mit einem Abendessen. Den gesamten Besuch begleiteten außerdem der Milomlyner Stadtratsvorsitzende Tomasz Kasprzak und die stellvertretende Bürgermeisterin Beata Mazur, die auch als Dolmetscherin unverzichtbar ist.

Beim Festakt zum erneuten Erhalt der Stadtrechte im Jahr 1998 sprach der Klötzer Bürgermeister Uwe Bartels ein Grußwort. Das war auch die Gelegenheit, Gastgeschenke zu überreichen. Unter anderem hatten die Klötzer für ihre Partnerstadt extra eine „Heimatbox“ mit Artikeln aus der Einheitsgemeinde zusammengestellt. Im Anschluss wurde ein Baum als Andenken an den Tag gepflanzt, an dem eine Tafel erklärt, dass dieser Baum von Bürgermeister Uwe Bartels in die Erde gesetzt wurde. Das Baumpflanzen hat zwischen den beiden Partnerstädten schon Tradition. So konnten die Klötzer sich davon überzeugen, dass die Eiche, die zu Beginn der Partnerschaft 2006 gepflanzt wurde, gut angewachsen ist und sich zu einem stattlichen Baum entwickelt.



Austausch mit dem Landrat

Bestandteil fast jeden Besuchs in der polnischen Partnerstadt ist ein Abstecher in die Kreisstadt Ostroda. Dort wurden mit dem Landrat Andrzej Wiczkowski Erfahrungen über die beiden Regionen Ermland-Masuren und die Altmark ausgetauscht.



Zum Thema Tourismus konnten sich die Klötzer von einigen Sehenswürdigkeiten in Milomlyn und der näheren Umgebung überzeugen: Es gab einen Spaziergang auf dem Kurpfad, das Gradierwerk und ein Museum wurden besichtigt und ein Ausflug zu einem der zahlreichen Seen in der Region durfte ebenfalls nicht fehlen. Der Milomlyner Stadtratsvorsitzende lud die Klötzer Delegation noch ganz spontan zu einer Fahrt auf seinem Boot ein.

Am dritten Besuchstag stand dann die Feuerwehr im Mittelpunkt. Das neue Fahrzeug wurde am Gerätehaus übergeben, Nachwuchskräfte legten ihren Eid ab und wurden in die Feuerwehr aufgenommen. Am Rande der Veranstaltung konnten Bürgermeister Uwe Bartels und Wehrleiter Karsten Langleist die Gelegenheit zu Fachgesprächen mit dem polnischen Jugendwart Piotr Antoszewski nutzen.



Heimreise mit neuen Eindrücken

Mit vielen neuen Eindrücken traten die Klötzer die Heimreise an. „Der Austausch war wieder ein voller Erfolg“, so die Bilanz der Delegation. Der Bürgermeister und seine Mitreisenden waren von der Gastfreundschaft der polnischen Partner begeistert. Eine Einladung zum Gegenbesuch im kommenden Jahr in Klötze ist bereits ausgesprochen.