Klötze rechnet nicht mit Verzögerungen beim Badumbau

Von: Monika Schmidt

Nach dem Abbruch des Beckens ruht die Baustelle im Klötzer Waldbad. Ende August soll es weitergehen. © Schmidt, Monika

Noch laufen die Auftragsvergaben für die letzten Gewerke beim Klötzer Waldbadumbau. Dass noch keine Arbeiter zu sehen sind, lässt die Klötzer unken, dass die geplante Baderöffnung im Mai 2024 platzt.

Klötze – Die Klötzer unken, die Verwaltung verbreitet Zuversicht: Die Sanierung des Klötzer Waldbades ist zurzeit wohl das meistdiskutierte Thema in der Stadt. Vor allem, weil aktuell keine Arbeiten auf dem Gelände laufen. Das hatten sich die Nutzer der Anlage und die Einwohner der Kernstadt etwas anders vorgestellt.

Schließlich war die Badesaison 2022 rechtzeitig beendet worden, um einen zügigen Umbau des Geländes zu ermöglichen. Nun heißt es: „Wenn eh keiner arbeitet, hätten wir auch in diesem Sommer noch schwimmen können.“ Dabei ist auf der Baustelle schon einiges passiert: Das alte Becken wurde abgerissen, damit überhaupt ermittelt werden konnte, was für einen Neubau nötig ist. Dennoch machen sich die Badefreunde aus Klötze Sorgen, dass der Bau nicht wie geplant umgesetzt werden kann. Doch die Stadtverwaltung beruhigt auf Anfrage der Altmark-Zeitung: „Der Zeitplan verläuft planmäßig“, teilt im Auftrag der Verwaltung Kerstin Lilienthal mit. Sie gibt einen Überblick über den Stand der Arbeiten und der Vorbereitung: So sind die Abrissarbeiten (Gewerk 1) beendet. Die Aufträge für die nächsten beiden Gewerke, also die Rohbauarbeiten und das Edelstahlbecken, sind vergeben. Als Baubeginn war in der Zeitschiene der Stadt von vorneherein Ende August, Anfang September geplant worden. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich aktuell im Klötzer Waldbad nichts tut – auch wenn dies bei den Einwohnern für viel Unverständnis sorgt. Sie hätten sich gewünscht, dass die Maßnahme schon während des Sommers läuft und damit auch ein zügiges Ende der Arbeiten abzusehen ist. Denn es gibt auch Befürchtungen bei den Einwohnern, dass die Waldbadsanierung nicht rechtzeitig fertig wird und das angekündigte Anbaden im Mai 2024 nicht stattfinden wird. Doch Kerstin Lilienthal beruhigt: „Mit Verzögerungen ist derzeit nicht zu rechnen“, teilt sie auf AZ-Anfrage im Namen der Stadt mit. Geplant ist, dass die Arbeiten im Waldbad im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein werden.