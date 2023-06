Klötze kriegt die Müllprobleme nicht in den Griff

Ärger in der Kernstadt

+ © Schmidt, Monika Der kleine Verbindungsweg zwischen den Wohngebieten Hegefeld und Wasserfahrt sorgt in Klötze für Unmut. © Schmidt, Monika

Nach dem Ärger mit dem Müll am Caravanplatz in Klötze, gibt es nun auch Probleme an der Schützenstraße. Die Einwohner beschweren sich, dass „die Stadt verdreckt“.

Klötze – Es ist nur ein ganz kleiner Fußweg, aber er sorgt schon das ganze Frühjahr über in Klötze für viel Gesprächsstoff: die kurze Verbindung vom Einkaufszentrum am Hegefeld zum gegenüberliegenden Wohngebiet an der Wasserfahrt. „Die Stadt verdreckt total“, beschwert sich eine Klötzerin bei der Altmark-Zeitung.

Vor allem der Bereich an der Schützenstraße sorgt für Unmut: Die Mülleimer können noch so oft von der Stadtwirtschaft geleert werden, schon am nächsten Tag sind sie voll mit leeren Flaschen, Essenresten und anderen Überbleibseln abendlicher Treffen an den Sitzbänken entlang der Straße. Größtenteils wird der Müll auch von Vorbeigehenden einfach achtlos an den Straßen- und Gehwegrand geworfen. Irgendwer wird es schon wegräumen, das scheint das Motto der sorglosen Umweltverschmutzer zu sein. „Wir halten überall Ordnung“, beklagt die Klötzerin.

Denn auch die Bewohner der beiden großen Wohngebiete An der Wasserfahrt und Am Hegefeld wollen ein hübsches Umfeld haben. Aber es gibt einige, die sich um diese Bemühungen nicht kümmern. Sie habe bereits bei der Stadt angerufen und sowohl mit Bürgermeister Uwe Bartels als auch mit dem Sachgebietsleiter im Ordnungsamt, Clemens-Paul Berlin gesprochen. Beide versprachen, sich zu kümmern. Deshalb wurde in dieser Woche der Weg gemäht und der Dreck aufgesammelt. Aber schon am nächsten Morgen waren die Mülleimer wieder voll, lagen die ersten Essenreste im Gebüsch. „Wenn wir Besuch bekommen, schimpfen die, dass es so dreckig in der Stadt ist“, klagt die Klötzerin weiter. Die Schützenstraße, der Durchgang zum Einkaufszentrum, aber auch die Sitzgruppen vor dem Caravanstellplatz – überall liegt Müll herum und sorgt für Beschwerden an die Stadt. Die Stadtwirtschaft kommt gar nicht hinterher und entleert die Mülleimer inzwischen täglich.