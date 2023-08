Vollsperrung ab 28. August in Klötze: 50 neue Schachtdeckel werden eingebaut

Von: Monika Schmidt

Ab 28. August sind Breite Straße und Bahnhofstraße in Klötze für den Durchgangsverkehr gesperrt © Schmidt, Monika

In drei Bauabschnitten werden die Schachtdeckel auf Breiter und Bahnhofstraße in Klötze ab 28. August erneuert. Die Anlieger sollen ihre Grundstücke trotzdem stets erreichen können.

Klötze – Die ab Montag, 28. August, geltende Vollsperrung von Breiter Straße und Bahnhofstraße in Klötze hat im Vorfeld für viel Aufregung und Unsicherheit bei den Anwohnern gesorgt. Auf Anfrage der Altmark-Zeitung versuchen die Mitarbeiter des Klötzer Wasserverbandes, für eine Beruhigung der Anwohner und Aufklärung zu sorgen. „Es gibt drei Bauabschnitte“, erklärt stellvertretend für den Wasserverband Produktionsleiter Lars Stautmeister. Die Bauzeit wird auf sechs Wochen geschätzt. Die ersten beiden Bauabschnitte dauern jeweils etwa zwei Wochen. Der erste Abschnitt startet am Montag vom Kreisel an der Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Hagenstraße. Die Zufahrt zur Hagenstraße bleibt aus Richtung Lidl frei. Am Kreisel wird eine Ampel aufgestellt, die den Verkehrsfluss reguliert. Der zweite und kürzeste Bauabschnitt umfasst den Bereich der Bahnhofstraße von der Sparkasse bis zur Ecke Lidl-Parkplatz. Er wird als Zweites in Angriff genommen. Der Verkehr aus der Salzwedeler Straße wird über die Breite Straße zur Neustädter Straße und von dort wieder zurück zur Burgstraße geführt. Der längste Abschnitt steht als Dritter auf dem Plan: Dann wird für etwa drei Wochen die Breite Straße von der Salzwedeler Straße bis zur Einmündung der Großen Gartenstraße in Angriff genommen. Insgesamt werden auf der Bahnhof- und der Breiten Straße 34 Schachtabdeckungen für den Schmutzwasserkanal und 16 Schachtabdeckungen für den Regenwasserkanal erneuert werden. „Es wird aber nicht die gesamte Straße aufgerissen“, betont Lars Stautmeister. Nur im Bereich der Schächte müssen die Bauarbeiter einen Teil der Bitumenschicht aufnehmen. Deshalb, so kann der Wasserverbandsmitarbeiter die Anwohner beruhigen, werde es fast immer für die Anlieger möglich sein, ihre Grundstücke zu erreichen. „Zum Feierabend kann jeder auf sein Grundstück“, versichert er. Tagsüber könnte es sein, dass das eine oder andere Grundstück, wenn sich direkt vor der Einfahrt ein Schacht befindet, nicht mit dem Fahrzeug zu erreichen ist. Aber dafür soll es direkt vor Ort Absprachen mit den Bauarbeitern geben. Eine Firma aus Gardelegen hat den Auftrag erhalten. Sichergestellt ist auch, dass die Müllabfuhr während der Arbeiten die abgestellten Tonnen erreichen kann. Die innerörtliche Umleitung für den Gesamtverkehr der Klötzer Ortsdurchfahrt auf der L 19 verläuft während der sechs Wochen über die Neustädter Straße. Dort wird nicht nur vor der Kita, sondern auch im Abschnitt von der Dammstraße bis zur Oebisfelder Straße die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Es gilt ein beidseitiges Halteverbot, was vor allem bei den Kita-Eltern schon für Unmut gesorgt hat. „Anders kann der Verkehrsfluss nicht gewährleistet werden“, bittet Lars Stautmeister um Verständnis. Die Eltern müssen für die Zeit der Vollsperrung ihre Kinder ein paar Meter zu Fuß zur Einrichtung bringen und können nicht direkt vor der Kita halten.