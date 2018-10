Schranke stoppt Umweltfrevler nicht

Müll und Grünschnitt im Kuseyer Park / Verbotsschild folgt

+ © Schmidt, Monika Mit einem ausgedienten Fahnenmast hat der TSV Kusey im Park eine Schranke errichtet, die nur dann geöffnet ist, wenn der Park als Parkplatz dient. Weil trotzdem weiter Laub und Grünschnitt abgeladen wird, soll die Schranke nun mit einem Schloss gesichert werden. Foto: Schmidt © Schmidt, Monika

Kusey. Die Unverschämtheit nimmt zu, die Leute werden immer dreister. So lässt sich die Diskussion beschreiben, die in diesen Tagen in den einzelnen Ortschaftsräten der Einheitsgemeinde Klötze geführt wird.