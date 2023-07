Schlussstrich unter den Schulstandort Kusey: Abschied mit Tränen und Kritik

+ © Schmidt, Monika Als „Alte Schule, altes Haus“ gespielt wurde, flossen bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen die Tränen. © Schmidt, Monika

Das Kapitel „Grundschule Kusey“ ist geschlossen: Nach 270 Jahren endet die Schulgeschichte im Ort, 53 Jahre war das Gebäude am Lateiner Weg Heimat für Generationen von Schülern. Der Abschied am letzten Schultag war tränenreich.

Kusey – Als die Kuseyer Grundschulleiterin Sandra Trikaliotis am Mittwochmittag „Alte Schule, altes Haus“ in der Turnhalle spielen ließ, flossen bei Schülern und Lehrern gleichermaßen Tränen. Denn sie nahmen nicht nur Abschied von den Viertklässlern, sondern von der gesamten Schule. 270 Jahre Schulgeschichte in Kusey sind mit dem Schließen der Grundschule beendet. Ihr Unverständnis über die Entscheidung des Schulträgers verbarg die Schulleiterin nicht. Deutliche Worte fielen: „Niemand der Anwesenden kann die Entscheidung verstehen“, sagte sie. Eine kleine Schule im ländlichen Raum, mit hellen und freundlichen Räumen, toll ausgestatteten Fachräumen, top eingerichtet, mit einem modernen Computerraum, einer tollen Schulbibliothek, einer benachbarten Turnhalle und viel Platz auf dem Schulhof – Warum diese Schule geschlossen wird, verstehen die Kuseyer nicht. Der Träger hatte als Grund „sinkende Schülerzahlen und Baumängel“ angegeben, erinnerte Sandra Trikaliotis. „Dabei sind die Schülerzahlen ständig gestiegen. Und für die Baumängel ist der Träger selbst verantwortlich“, betonte sie. „Seit mehr als 15 Jahren wird auf die Schließung hingearbeitet“, sagte Sandra Trikaliotis. Der Sanierungsstau sei vom Träger selbst verursacht worden, ihm sei es nicht gelungen, die Schule ordentlich zu erhalten. Immer wieder habe sie lange Mängellisten beim Träger eingereicht, aber es sei wenig geschehen. Grundlegende Probleme seien nicht beseitigt worden. So gab es unter anderem keinen Ersatz für den Schulsportplatz, der nach dem bundesweit in den Medien verbreiteten Streit um einen Zaun abgebaut wurde. „Der Schulträger hat das Objekt bewusst im Stich gelassen“, kritisierte die Schulleiterin. Dennoch machte Sandra Trikaliotis den Schülern der ersten bis dritten Klasse Mut für den Neustart nach den Ferien in Kunrau. Claudia Mühl, Christiane Daebler, Gina Deutsch und Sandra Trikaliotis gehen als bekannte Lehrerinnen mit den Schülern nach Kunrau – auch wenn die Lehrer dies vom Schulamt noch nicht schriftlich bestätigt bekommen haben. „Mit den vertrauten Lehrern wird es euch hoffentlich schnell gelingen, euch in Kunrau einzuleben.“