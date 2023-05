Schatztruhe der Klötzer Ortschronisten füllt sich

Von: Monika Schmidt

Teilen

Klötzes Ortschronist Bernd Granzow freut sich über Brigadebücher und Informationsbroschüren aus dem Milchwerk. © Schmidt, Monika

Die Schatzkiste der Klötzer Ortschronisten wächst weiter: Nun wurde sie um Brigadebücher und Broschüren aus DDR-Zeiten aus dem Klötzer Michwerk bereichert.

Klötze – Es gibt einen Einblick in das Alltags- und Berufsleben der Menschen zu DDR-Zeiten: das Brigadebuch. Wohl jedem in der Region ist das rote Buch mit seinen golden aufgedruckten Buchstaben ein Begriff. Viele haben es für ihr Kollektiv sogar geführt. Und so gehören die roten Bände zu einem wichtigen Teil auch der Klötzer Geschichte. Deshalb ist der Klötzer Ortschronist Bernd Granzow froh, dass er unerwartet zu einem kleinen Geschichtsschatz gekommen ist: Acht Brigadebücher des Kollektivs des Direktionsbereichs Milchproduktion des VEB Milchwerks Altmark aus Klötze sind den vier Klötzer Chronisten überreicht worden. Wiedergefunden hat Günter Krieg die Bücher. „Sie lagen hinter einem Holzstapel auf dem Grundstück, schon längst vergessen“, berichtet Bernd Granzow der AZ. Denn mit der politischen Wende und dem Ende der DDR gerieten auch die Brigadebücher schnell in Vergessenheit – und rutschten im Laufe der Jahre bei Günter Krieg immer weiter den Holzstapel hinunter. Bis der Klötzer Senior neulich aufräumte und ihm die roten Bücher wieder in die Hand fielen. Sofort dachte er, dass sie bei den Ortschronisten genau richtig aufgehoben sind. Allerdings mussten die Bücher erst einmal kräftig entstaubt werden. Für den Kampf um den Ehrentitel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ waren die Brigadebücher unverzichtbar. Sie wurden recht unterschiedlich geführt und sind deshalb auch für DDR-Museen und Geschichtsschreiber ein wichtiger Bestandteil der Forschung. Mitten zwischen den Brigadebüchern hat Günter Krieg aber noch einen weiteren kleinen Schatz wiedergefunden: Eine Informationsbroschüre zur Milchproduktion im Kreis Klötze im Jahr 1970. „Die gibt es nur einmal, denn sie ist sofort wieder einkassiert worden“, weiß Bernd Granzow dazu. Denn die Broschüre gefiel bei den übergeordneten Stellen nicht, sie fiel nicht positiv genug aus. Unter anderem wird dort auf eine „ungenügende Entwicklung der Milchproduktion im Kreis“ und einen Rückfall ins Mittelfeld hingewiesen – das wurde nicht gern gehört. Die Brigadebücher aus den 1970er Jahren zeigen, dass neben der Arbeit auch der Spaß im Kollektiv nicht zu kurz kam. „Das Brigadebuch führen wir, um die Höhepunkte im Brigadeleben in Wort und Bild festzuhalten“, heißt es in der Einleitung. So wird an viele gemeinsame Ausflüge des Kollektivs erinnert. Mit zahlreichen Fotos wird die Erfüllung des Patenschaftsvertrages zwischen der Abteilung Milchproduktion im Milchwerk und den Gruppen I und V des Kindergartens II in Klötze dokumentiert. So gab es zum Kindertag gemeinsame Ausflüge in den Klötzer Forst. Beschrieben werden aber auch Höhepunkte aus dem Arbeitsleben, wie Kreisrinderschauen und Melkwettbewerbe.