Sanierung der Hegefeldhalle in Klötze kann erst im nächsten Jahr beginnen

Umfangreich muss die Hegefeldhalle, die auch für den Schulsport in Klötze genutzt wird, saniert werden. In diesem Jahr passiert jedoch nichts mehr.

Klötze. Beim Blick auf die lange Wunschliste, die der Klötzer Ortschaftsrat für den Haushalt 2019 zusammengestellt hatte, mahnte Stadt- und Ortschaftsrat Raimund Punke: „Man muss auch Geld haben, um das alles zu machen."

An dem fehlenden Radweg nach Nesenitz, der Landessache ist, könne der Ortschaftsrat nicht ändern. Deshalb sollte das Augenmerk auf die Dinge gelegt werden, die in der Hand der Stadt sind.

Und dabei ist ihm, so betonte Punke, die Sanierung der Hegefeldhalle der wichtigste Punkt. „Die Halle ist in einem desolaten Zustand“, berichtete Punke. „Und da machen unsere Kinder Schulsport“, erinnerte er, dass die Stadt in diesem Fall auch eine Verantwortung für den Nachwuchs habe. Der Zustand vor allem der sanitären Anlagen sei so prekär, „da kann sich kein Kind mehr auf die Toilette setzen. “ Deshalb müsse die Sanierung so schnell wie möglich in Angriff genommen werden, forderte Raimund Punke.

Aber so schnell, wie er sich das vorstellt, geht es nicht. Das wurde bei der Stadtratssitzung deutlich. Denn die Sanierung der Hegefeldhalle zählt zu den Projekten auf der Liste, die die Verwaltung auf Antrag der CDU-Fraktion zusammengestellt hatte, deren Umsetzung „noch nicht wesentlich begonnen“ wurde. „Dann wird da wohl 2018 nichts mehr passieren?“, hakte Jörg Kägebein sicherheitshalber noch einmal nach. Und bekam vom Bürgermeister eine Bestätigung dieser Vermutung. Im Haushalt der Stadt war die Sanierung der Hegefeldhalle als Maßnahme für 2018 eingestellt, doch zunächst musste ein Projekt für die Sanierung entwickelt werden. 195.000 Euro als Haushaltsansatz für 2018 und 450.000 Euro für 2019 sind geplant. „Durch das Planungsbüro wird die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erarbeitet“, teilte die Verwaltung mit. Was genau bei der Sanierung gemacht werden soll, ist im Stadtrat bislang auch noch nicht beraten worden.

Von Monika Schmidt