Kohl und Radieschen für den Klötzer Tierpark geerntet

Von: Monika Schmidt

Christian Gebühr erntet den ersten Salat aus dem früheren Tafelgarten in Klötze. © Monika Schmidt

Statt für die Klötzer Tafel wird in diesem Jahr in der Kleingartenanlage Friedensberg für den Tierpark geerntet. Nun holten die Tierpfleger die erste Ernte ab.

Klötze – Das Gemüse in den beiden früheren Tafelgärten in der Anlage Friedensberg steht in voller Pracht. Die Kartoffeln gedeihen, der Salat sprießt und rot glänzen die ersten Erdbeeren in der Sonne. Allerdings wird das Obst und Gemüse in diesem Jahr nicht an die Tafel abgegeben, sondern an den Klötzer Tierpark.

„Das war ganz bewusst unsere Entscheidung“, sagt Christian Gebühr, der gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern des Vorstandes die beiden Gärten zusätzlich zu den eigenen Schollen bewirtschaftet. Das Jobcenter des Altmarkkreises hatte keine Tafelgarten-Maßnahme für Klötze bewilligt. Damit die Gärten, die direkt an der Schützenstraße mitten im Blickfeld der Passanten sind, nicht brachliegen, hatte sich der Vorstand des Gartenvereins Friedensberg entschlossen, sie selbst zu bewirtschaften. Die Ernte, die die Kleingärtner nicht selbst verwenden können, wird an den Klötzer Tierpark abgegeben. In dieser Woche konnten die Tierpfleger Karsten Langleist und Frank Weißmann die ersten Kisten mit Salat und Radieschen abholen. „Das ist auch mit Klaus Richter, der die Pflanzen gespendet hat, so abgesprochen“, betont Christian Gebühr. Die Tiere in der Arche Noah freuen sich über das leckere Futter. „Wir können das alles verwerten“, erklärt Karsten Langleist. Für jede Art ist etwas dabei. Und was dem einen Tier nicht schmeckt, ist auf jeden Fall noch bei den Wildschweinen ein willkommener Leckerbissen.

Neben den Erträgen aus den beiden bewirtschafteten Gärten gibt es in der Anlage auch noch weitere, in denen das Gras als Futter für den Tierpark gemäht wird. „Wer möchte, kann sich beim Vorstand melden und selbst im Garten mähen“, informiert Christian Gebühr über ein weiteres Angebot für Tierhalter in Klötze. Vier Gärten auf dem Friedensberg mit Wasser und Strom stehen außerdem leer und können an Interessierte abgegeben werden, die dann Obst und Gemüse zum Selbstverbrauch anbauen könnten. Diese Möglichkeit bietet der Kleingartenverein auch den Klötzer Tafelkunden. Sie können gern selbst einen der früheren Tafelgärten bewirtschaften und die Früchte ernten, bietet der Vorstand an. Ob Kohlrabi und Salat, ob Erbsenstroh und Bohnenkraut oder später die Kartoffeln: Im Klötzer Tierpark findet alles Verwendung. Weil die Kleingärtner nur zwei der früheren Tafelgärten bewirtschaften, wurden aus den anderen – es waren einmal bis zu sechs – Blühwiesen gemacht, auf denen sich Insekten und Bienen an den Blüten satt essen können. Anstelle der Salatköpfe, die er bereits für den Tierpark geerntet hat, möchte Christian Gebühr als Nächstes Kürbisse und Zucchini anbauen. Auch diese Erzeugnisse können dann im Herbst im Tierpark verfüttert werden.