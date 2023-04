Wolfgang Mosel tritt zurück

Von: Monika Schmidt

Wolfgang Mosel (Mitte) will an der Seite von Norbert Nieder stellvertretender Ortsbürgermeister von Kusey bleiben. © Monika Schmidt

Klötze / Kusey – Es hatte sich schon abgezeichnet: Wolfgang Mosel hat zum 31. März seinen Rücktritt als Klötzer Stadtrat erklärt. Dies teilte er dem Stadtratsvorsitzenden Klaus Ewertowski in einem persönlichen Schreiben mit. „Ich stelle mein Mandat zur Verfügung“, so der Kuseyer, der in der Fraktion der Linken tätig war. Wolfgang Mosel gibt in erster Linie persönliche und gesundheitliche Gründe für die Entscheidung an. „Meine persönliche Lebenssituation ermöglicht es mir nicht mehr, eine Reihe von Ehrenämtern so auszuführen, wie es erforderlich wäre“, sagt der Kuseyer. Schon an den vergangenen Stadtratssitzungen hatte er nicht mehr teilgenommen. Doch es gibt nicht nur gesundheitliche Gründe. „Zudem ist mir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Teilen des Stadtrates nicht mehr möglich“, erklärt Wolfgang Mosel. Vor allem die Entscheidung des Stadtrates zur Schließung der Kuseyer Grundschule hatte ihn auch persönlich hart getroffen. In Zukunft möchte er, auch zugunsten seiner Gesundheit, seine Kräfte besser einteilen. Deshalb behält der Kuseyer sein Kreistagsmandat, um sich in Salzwedel besonders für die Themen ÖPNV, Sport und Kultur einzusetzen. Auch das Amt als stellvertretender Ortsbürgermeister von Kusey und Mitglied im Ortschaftsrat möchte er bis zum Ende der Legislaturperiode im Juni 2024 weiter ausüben. Seit 2010 war Mosel ohne Unterbrechung Mitglied des Klötzer Stadtrates. Bei der Stadtratswahl im Mai 2019 hatte er 556 Stimmen bekommen und lag damit an der Spitze der dreiköpfigen Fraktion der Linkspartei. Den Fraktionsvorsitz übernahm jedoch Joachim Klabis, sein Stellvertreter wurde Stefan Thodte. Zwei Nachrücker stehen noch auf der Liste der Linken: Lothar Schulze und Bernd Hamann. Ob einer der beiden das Mandat bis zum Ende der Legislatur in etwas mehr als einem Jahr annehmen würde, ist offen.