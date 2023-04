Risikoanalyse offenbart Schwächen beim Brandschutz in Klötze

Von: Monika Schmidt

Sachgebietsleiter Clemens-Paul Berlin (v. r.) und Sachbearbeiter Denny Dörwald erklärten den Stadträten die neuesten Veränderungen in der Risikoanalyse, bevor diese vom Stadtrat beschlossen wurde. © Monika Schmidt

Die Mitglieder des Klötzer Stadtrates haben die Risikoanalyse einstimmig beschlossen. Sie offenbart Schwächen beim Brandschutz in der Stadt Klötze. Hauptsächlich fehlt es an Personal.

Klötze - Bevor der Stadtrat von Klötze über die Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung beschlossen hat, bekam Stadtwehrleiter Randy Schmidt das Wort. Der Jahrstedter fasste sich kurz: „Ich bitte um Zustimmung, damit wir aus den Puschen kommen und Fördermittel beantragen können.“ Er informierte, dass die Punkte, die der Altmarkkreis bei der Vorprüfung beanstandet hatte, abgearbeitet sind.

Clemens-Paul Berlin, Sachgebietsleiter des Ordnungsamtes, machte die Stadträte noch auf eine entscheidende Änderung aufmerksam, nachdem in der Klausurtagung des Stadtrates zum Thema über die Löschwasserversorgung gesprochen wurde. „Wir wollen zukünftig mehr eigene unabhängige Löschwasserentnahmestellen schaffen“, kündigte er an. Dabei soll auch mit dem Klötzer Wasserverband zusammengearbeitet werden, um mehr Entnahmestellen im Stadtgebiet zu schaffen.



Einstimmiger Beschluss

Die Stadträte hatten keinen Gesprächsbedarf mehr. Ausführlich hatten sie die Analyse bereits mehrfach besprochen, sie einmal zurück an die Feuerwehren gegeben und waren mit der nun vorgelegten Fassung zufrieden. Die Risikoanalyse wurde einstimmig beschlossen.



Das Papier offenbart unter anderem im Bereich der Löschwasserversorgung Lücken. Vor allem in den Außenbereichen einiger Orte ist die Versorgung mit Löschwasser nicht sichergestellt. Durch weitere Brunnen und Löschwasserentnahmestellen sollen diese Probleme nach und nach behoben werden. Dazu soll ein eigenes Löschwasserkonzept für die nächste Fortschreibung des Papiers erstellt werden.



2012 noch 444 Einsatzkräfte, 2022 nur noch 290

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Einsatzkräfte in der Einheitsgemeinde. Waren in der Risikoanalyse von 2012 noch 444 Mitglieder in der Einsatzabteilung aufgeführt, weist die aktuelle Fortschreibung für 2022 nur noch 290 Einsatzkräfte aus. Aufgelistet werden insgesamt 88 Atemschutzgeräteträger, von denen aber nur 20 in der Regel tagsüber verfügbar sind. Das Minus zieht sich durch alle Ortsfeuerwehren. Bei der Summe der Mannschaftsstärke sticht die Ortswehr Lockstedt positiv heraus. Sie ist mit sechs Mitgliedern stärker besetzt als das Soll. Gleiches gilt für Quarnebeck, die Wehr ist zwei Mitglieder über dem Soll.



Kritisch beäugt werden in der Analyse auch die Feuerwehrgerätehäuser. Keines entspricht komplett den Anforderungen, so das Fazit. In den meisten Fällen fehlt eine Schwarz-Weiß-Trennung, um den Schutz vor Kontaminierung sicherzustellen. Aber auch zu wenig Platz in den Umkleideräumen, fehlende Abtrennungen und nicht genügend Einstellfläche in den Fahrzeugboxen werden in der Analyse kritisiert. Es besteht bei allen Feuerwehrhäusern die Notwendigkeit zu baulichen Veränderungen, denn aktuell entspricht nur das Gerätehaus in Jahr-stedt den DIN-Anforderungen. Die Analyse gibt dem Umbau des Feuerwehrhauses in Immekath oberste Priorität, danach wird der Umbau des Standortes in Kusey empfohlen.



Hauptbedarf: Personal

Für die Analyse wurde die Einsatzfähigkeit der Wehren untersucht. 43 Einsätze, die tagsüber an Wochentagen abgearbeitet werden mussten, wurden genauer analysiert. Nur bei vier Einsätzen wurde die volle Mannschaftsstärke nicht innerhalb der Hilfsfrist von zwölf Minuten erreicht. Besonders in Trippigleben, Quarnebeck, Wenze und Röwitz ist es statistisch nicht zu erwarten, dass die Helfer innerhalb der Frist vor Ort sind. „Der entscheidende Punkt hierbei ist die Verfügbarkeit von Atemschutzgeräteträgern“, heißt es in der Analyse. Benötigt wird vor allem Personal, nicht die Fahrzeuge. Deshalb sollen sich die Ortswehren, die gemeinsam ausrücken, aber noch keine gemeinsame Wehr bilden, künftig an Sammelpunkten treffen, um dann gemeinsam in einem Fahrzeug zum Einsatz zu fahren.