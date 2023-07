Weiterer Meilenstein zur Digitalisierung

Von: Monika Schmidt

Teilen

Wie an der Supermarkt-Selbstkasse werden die Medien in der Klötzer Bibliothek mit RFID-Technik eingescannt. © Schmidt, Monika

Ein weiterer Meilenstein zur Digitalisierung ist in der Klötzer Stadt- und Kreisbibliothek gelegt worden: Seit 11. Juli funktioniert die Ausleihe kontaktlos über RFID-Technik.

Klötze – Sechs Wochen richtig harte Arbeit liegen hinter dem Team der Klötzer Bibliothek. Alle 30000 Medien im Bestand mussten angefasst und neu codiert werden. Am Dienstagabend konnte Bibliotheksleiterin Ilka Prager dann Vollzug melden: „Ab dem heutigen Dienstag werden alle Medien über Radio-Frequency Identification (RFID) gebucht“, informierte sie. Am Dienstag wurde die Vollintegration der Arbeitsplätze in der Stadt- und Kreisbibliothek vollzogen. „Alle Medien werden nun über kontaktlosen Datenaustausch per RFID gebucht“, teilte Ilka Prager mit. „Damit ist ein weiterer Meilenstein der Digitalisierung vollbracht“, freute sie sich. Möglich wurde das schnelle Erfassen der Medien durch die Unterstützung der beiden Auszubildenden in der Stadtverwaltung, die für sechs Wochen in die Bibliothek abgestellt waren. Sie statteten die Medien mit einem RFID-Chip aus, so dass die Informationen auf dem Barcode in die Datenbank konvertiert werden konnten. Damit der Vorgang endgültig abgeschlossen werden kann, werden alle Nutzer gebeten, die vor dem 11. Juli entliehenen Medien bis zum 18. August wieder abzugeben. Denn diese müssen noch im alten Erfassungssystem zurückgebucht werden. Ilka Prager bedankt sich vor allem bei den beiden Auszubildenden für ihren Einsatz. „Ohne ihre Hilfe hätte die Bibliothek sicherlich zwei Monate und nicht nur zwei Wochen geschlossen werden müssen“, betonte sie. Ihr Dank gilt natürlich auch der Stadt, die die Unterstützung der Azubis erst möglich gemacht hat. Die Umstellung auf RFID wird zu 100 Prozent von der Europäischen Union (EU) im Rahmen des EFRE-Programms gefördert.