Quarnebeck ist in der „Champions League“ der Dorfentwicklung

Von: Monika Schmidt

Großer Jubel: Quarnebeck hat die Silbermedaille beim Europäischen Dorferneuerungspreis in Hofheim überreicht bekommen. © Privat

In der „Champions League“ der europäischen Dorfentwicklung spielt auch Quarnebeck mit. Den Preis dafür erhielt die 22-köpfige Delegation nun in Hofheim in Unterfranken.

Quarnebeck / Hofheim – Es war eine stimmungsvolle Leistungsschau der „Champions League“ der europäischen Dorf- und Gemeindeentwicklung. So heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zur Verleihung des europäischen Dorferneuerungspreises in Hofheim in Unterfranken.

Und mittendrin waren die Quarnebecker, die sich mit einer tollen Präsentation ihres Ortes als Mitglied der „Champions League“ bewiesen haben. Angeführt von Ortsbürgermeister Marco Wille, der auch Leiter der Arbeitsgruppe Unser Dorf hat Zukunft in Quarnebeck ist, war eine 22-köpfige Delegation aus Quarnebeckern und Vertretern aus der Altmark zur viertägigen Verleihungsfeier nach Bayern gereist. Am Sonntag kehrte die Delegation mit der Silbermedaille des 17. Europäischen Dorferneuerungspreises zurück in die Einheitsgemeinde Klötze. „Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen in der Dorferneuerung und unterstreicht das Engagement der Gemeinde für eine nachhaltige Entwicklung“, freut sich Marco Wille. Das Programm der Reise war anstrengend, aber interessant. So gab es am vergangenen Donnerstag die feierliche Eröffnung des Präsentationsstandes auf der Grünen Marktstraße in Hofheim. Die Quarnebecker und Vertreter der Stadt Klötze präsentierten die Altmark und das Biosphärenreservat Drömling. Es gab Infos zum „Wandern im Nüscht“ und zum Radfahren im Drömling, es konnte Bier aus Gardelegen sowie Wein und Saft aus Diesdorf probiert werden. Bei den Fachexkursionen am Freitag holten sich die Quarnebecker neue Ideen und Inspiration für weitere zukunftsfähige Projekte, die sie in ihrem Ort umsetzen wollen.

So wurden in der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land unter anderem Dorfgemeinschaftshäuser, Direktvermarktungsinitiativen und ein Bürgersolarpark besichtigt. „Diese Besichtigungen boten wertvolle Anregungen und Ideen für zukünftige Projekte in Quarnebeck und ermöglichten einen inspirierenden Austausch mit den Gemeindevertretern vor Ort“, teilt Marco Wille mit. Beim offiziellen Festakt unter dem Motto „Brücken bauen“ wurden dann die Preisträger ausgezeichnet. Die Quarnebecker haben sich dort mit „stolzer Brust“ präsentiert, informiert der AG-Leiter weiter. Am Sonnabend erfuhren die Altmärker etwas über die Geschichte des Gastgeberortes, über fränkische Traditionen und die lebendige Kultur. „Wir haben herzliche Gastfreundschaft erlebt“, bedankt sich der Quarnebe-cker Ortsbürgermeister. „Die Auszeichnung in Silber ist nicht nur eine Anerkennung für die Gemeinde Quarnebeck, sondern auch eine Bestätigung des Engagements und der hervorragenden Arbeit aller Beteiligten. Die Auszeichnung wird von uns als Ansporn genommen, die Dorferneuerung weiter voranzutreiben und Quarnebeck zu einem noch lebenswerteren Ort zu gestalten“, verspricht Marco Wille.