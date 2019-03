Die Post wird in Klötze modern

Ab Sommer auch in Klötze: Die Brief- und Paketzustellung der Deutschen Post-DHL-Group in der Purnitzstadt wird mit Elektrofahrzeugen erfolgen. Die Street-Scooter wurden eigens zu diesem Zweck entwickelt. Foto: Deutsche Post DHL Group

Klötze – Wer aufmerksam durch Klötze fährt, hat im Bereich des Postzustellstützpunktes am Eichholz seit der vergangenen Woche Bauarbeiten beobachten können. Dort laufen die Vorbereitungen für den Aufbau von Elektroladesäulen.

An diesen sollen zukünftig die Zustellfahrzeuge aufgeladen werden.

Denn, so bestätigt Anke Blenn, zuständige Pressesprecherin der Deutschen Post/DHL aus Berlin, in Klötze soll die Moderne einziehen: Ab dem Sommer, so ist geplant, soll für die Brief- und Paketzustellung in Klötze eine Flotte von Elektro-Autos eingesetzt werden.

Die Street-Scooter wurden speziell für die Post- und Briefzustellung der Deutschen Post/DHL-Gruppe und in Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen entwickelt, informiert Anke Blenn. Die Prototypen laufen seit 2012, aktuell sind deutschlandweit etwa 9000 dieser gelben Kasten-Fahrzeuge im Einsatz. In Sachsen-Anhalt fuhren 2016 im Großraum Halle die ersten Street-Scooter die Post aus. 360 dieser Fahrzeuge sind in Sachsen-Anhalt aktuell im Einsatz, im Sommer werden durch die Klötzer Flotte noch einige mehr dazukommen.

Wie viele Fahrzeuge von Klötze aus eingesetzt werden, steht noch nicht fest. Die Planungen laufen noch. „Die Elektrofahrzeuge eignen sich insbesondere für Fahrten mit ausgeprägtem Start-Stopp-Verkehr“, erklärt Anke Blenn weiter. Umweltfreundlich sind sie durch die fast vollständige Emissionsfreiheit von Schadstoffen und Lärm.

Ein Street-Scooter muss pro Tag für die Brief- und Paketzustellung bis zu 300 Stopps und Anfahrvorgänge bewältigen. Durch den Kastenaufbau des 4,70 Meter langen Wagens gibt es genügend Platz für Briefe und Pakete. Primär ist das Fahrzeug für die Zustellung auf dem Land und in kleineren Städten ausgelegt.