Parken im Spielstraßenbereich ist verboten: Klötzer Anwohner wollen Alternativen

Klötze – Monate lang wurde von den Klötzer Kommunalpolitikern, vor allem denen aus dem Ortschaftsrat, gefordert, dass in der Stadt mehr Knöllchen verteilt werden müssten. Denn das wilde Parken hat an vielen Stellen im Stadtgebiet überhandgenommen.

Ein Fakt, der nicht nur den Klötzer Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Schmidt ärgert. Er beklagte beispielsweise immer wieder, dass auf Gehwegen und befestigten Flächen direkt vor den Haustüren Fahrzeuge abgestellt werden, obwohl diese Flächen nicht als Parkplätze ausgewiesen sind.

+ Die Parkplätze unmittelbar an der Oebisfelder Straße auf der Neustädter Straße dürfen laut Beschilderung nur für eine Stunde mit Parkscheibe belegt werden. © Schmidt Nur wurde lange Zeit aus Kapazitätsgründen der Stadtverwaltung der ruhende Verkehr nicht überwacht. Nun hat es offensichtlich wieder einmal Verwarnungen für die Autofahrer gegeben, wie Christian Gebühr im Ortschaftsrat berichtete. Er informierte, dass im früheren Fußgängerzonenbereich der Oebisfelder Straße, wo vor allem Anwohner und Geschäftskunden rechts und links der Fahrbahn ihre Fahrzeuge abstellen, obwohl das bei einer Spielstraße nur an ausgewiesenen Parkplätzen erlaubt ist, die Anwohner „Tickets“ bekommen haben.

Das neue Ortschaftsratsmitglied wurde beauftragt, in dem Gremium nach Alternativen zu fragen. „Die Anlieger wollen wissen, wo sie stattdessen parken sollen“, so Christian Gebühr. Die Betroffenen selbst hatten angeregt, dass entweder an der Neustädter Straße für sie eine Fläche zur Verfügung gestellt werden oder zumindest nach 18 Uhr, wenn die Geschäfte geschlossen sind, doch in dem Bereich zwischen Breite Straße und Neustädter Straße geparkt werden darf. Die Stadt solle sich dazu Gedanken über eine mögliche Änderung der Beschilderung machen, so die Bitte.

„Ich bin heilfroh, dass die Stadt Knöllchen verteilt“, stellte der Klötzer Ortsbürgermeister zu dieser Anregung klar. Denn das wilde Parken ist Hans-Jürgen Schmidt auch weiter ein Dorn im Auge. Allerdings sicherte er zu, dass Gespräche mit den Anwohnern der Oebisfelder Straße geführt werden sollen, um eine Lösung zu finden.

Frank Fritzsche erinnerte daran, dass es Firmen gebe, die die Parküberwachung übernehmen. „Wenn die Stadt niemanden hat, der das macht, könnte man das doch an eine Firma vergeben“, schlug er deshalb vor. Da es an der Oebisfelder Straße nicht mehr so viele Geschäfte gibt, die in Betrieb sind, und dort nicht mehr so viel Fußgängerverkehr wie vor Jahren ist, könnte die Stadt alternativ aber auch überdenken, die Ausweisung als Spielstraße wieder aufzuheben oder feste Parkplätze für die Anwohner einzurichten. Einziges Problem, wenn rechts und links geparkt werden darf, bleibt die Rettungsgasse. Feuerwehrfahrzeuge könnten es schwer haben, sich bei Einsätzen zwischen den parkenden Autos hindurchzuschlängeln.

VON MONIKA SCHMIDT