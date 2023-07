Schwiesauer Ortsbürgermeister kämpft für Entscheidungshoheit bei Tempolimits

Von: Monika Schmidt

Die Schilder, die um „freiwillig 30“ bitten, nutzen nichts und werden von den Autofahrern ignoriert. © Schmidt, Monika

Bereits seit Jahresbeginn setzt sich der Schwiesauer Ortsbürgermeister Manfred Hille für das Thema Tempo 30 im Ort ein. Nun beantragte er eine entsprechende Beschlussvorlage für die Ortschaftsräte.

Klötze – Manfred Hille bleibt hartnäckig. Das Thema Tempo 30 im Ort treibt den Schwiesauer Ortsbürgermeister schon seit Jahresbeginn um. Damals sprachen sich die Schwiesauer Ortschaftsräte dafür aus, dass sich die Stadt Klötze an der Initiative des Städte- und Gemeindebundes beteiligt. Diese möchte erreichen, dass die Kommunen selbst entscheiden können, wo an einer Ortsdurchfahrt eine Geschwindigkeitsreduzierung eingeführt wird. Bislang müssen diese Tempolimits vom Kreis genehmigt werden.

Die Schwiesauer hatten sich, während eine Umleitung durch ihren Ort führte, zumindest ein Tempolimit für den Bereich an der Bushaltestelle erkämpft. Nach dem Ende der Umleitung wurden die Schilder aber wieder abgebaut, sehr zum Bedauern der Einwohner. Seitdem setzt sich Manfred Hille dafür ein, dass die Stadt Klötze bei der Aktion mitmacht. Bislang ohne Erfolg.



Im jüngsten Hauptausschuss und später auch bei der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause beantragte der Schwiesauer nun, dass die Stadtverwaltung entsprechende Beschlussvorlagen für die Ortschaftsräte in der Einheitsgemeinde vorbereitet. „Die Ortschaftsräte sollten zu dem Thema angehört werden und dann im Stadtrat eine Entscheidung über die Beteiligung an der Initiative gefällt werden“, wünschte sich Manfred Hille. Auch den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl legte er ans Herz, aus Tempo 30 im Ort ein Wahlkampfthema zu machen. „Es gibt bundesweit bereits viele Unterstützer für die Idee“, argumentierte Manfred Hille im Stadtrat. Wenn die Kommunen selbst entscheiden könnten, wo Tempo 30 eingeführt wird, könnten sie stärker auf die Wünsche der Einwohner eingehen.



„Ich bin da jetzt mal in die Offensive gegangen“, berichtete Manfred Hille in der vergangenen Woche seinen Ortschaftsräten. „Und zwar auch, weil der Bürgermeister und der Hauptamtsleiter anderer Meinung sind“, schob er nach. Denn vonseiten der Verwaltung gab es bislang keinen Handlungsbedarf, sich an der Initiative zu beteiligen. Das bedauert der Schwiesauer Ortsbürgermeister. Er hat auch in anderen Gesprächen festgestellt, dass das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einheitlich gesehen werde. Aber beispielsweise in Trippigleben und Jahrstedt, so berichtete Manfred Hille, gebe es ebenfalls den Wunsch nach Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Orte. Dass in Schwiesau nicht 30 gefahren werden muss, „ist für mich ein Unding“, so Manfred Hille weiter: Er verwies auf den Dorfplatz mit der angrenzenden Kita, dem Dorfgemeinschaftshaus, der Bushaltestelle und dem Spielplatz. Zwar steht schon seit Jahren ein Schild mit der Bitte „Freiwillig 30“ dort, aber: „Das sieht zwar schön aus, aber es nutzt nichts“, so Manfred Hille.