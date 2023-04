Quarnebeck wird Wandernest: Rundkurs über 13,8 Kilometer wird ausgeschildert

Von: Monika Schmidt

Der Stelzenpfad in Quarnebeck ist Bestandteil des neuen Wanderwegs. © Schmidt, Monika

Die Klötzer Natur ist prädestiniert für Wanderungen. Nicht überall sind Wege ausgeschildert. Das soll sich nun in Quarnebeck ändern. Dort entsteht ein 13,8 Kilometer langer Wanderrundkurs.

Quarnebeck – Ob die Wildschweinroute durch den Klötzer Forst, der Weg „Auf Solbring‘s Spuren“ rund um Zichtau oder der Naturlehrpfad bei Vienau – diese ausgeschilderten Routen haben eines gemeinsam: Sie gehören zu den altmärkischen Wandernestern. Das sind vom Tourismusverband geprüfte Wege, die wesentliche Qualitätskriterien erfüllen. Gewandert wird auf ausgeschilderten Wegen abseits der Straße auf Rundkursen, die zwischen drei und 20 Kilometer lang sind. Ein neues Wandernest soll in diesem Frühjahr dazukommen: Quarnebeck. Ende 2022 hatte der Klötzer Hauptausschuss eine außerplanmäßige Ausgabe für das Projekt bewilligt. 1500 Euro steuert die Stadt Klötze bei, die Gesamtkosten liegen bei 15 000 Euro. Es gibt eine 90-prozentige Förderung vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) für die Beschilderung. Wie Bürgermeister Uwe Bartels gegenüber der Altmark-Zeitung ankündigte, soll mit der Umsetzung des Vorhabens in diesen Tagen begonnen werden. Der Rundwanderweg gehört zu den Ideen, die die Quarnebecker für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, an dem sie sich erfolgreich beteiligt haben, zusammengetragen haben. Dabei fiel den Einwohnern auf, dass es nur wenige Möglichkeiten zum Rasten in der näheren Umgebung des Ortes gibt. Nur eine Sitzgruppe gibt es in der Umgebung, bei der ein Halt bei einem Spaziergang oder einer Wanderung eingelegt werden kann. Das ist nicht nur für Wanderer, die länger unterwegs sind, ein Problem, sondern auch für ältere Einwohner und Kinder, die zu einem Spaziergang in die Natur starten wollen. Und Natur gibt es rund um Quarnebeck genug. Vom Zartauer Weg sind es nur wenige Schritte bis in den Klötzer Forst und in Richtung Trippigleben ist kurz nach dem Quarnebecker Ortsausgang der Beginn des Biosphärenreservats Drömling. Mit neuen Sitzgruppen und Informationstafeln soll die Region rund um Quarnebeck nun besser für Wanderfreunde erschlossen werden. Ausschlag dafür gab unter anderem das Buch „Wandern im Nüscht“, in dem auch eine Tour von Quarnebeck nach Breitenfeld beschrieben wird. Sie ist allerdings – so wie viele Wege in dem Buch – nicht ausgeschildert und macht es Ortsfremden damit schwer, den Weg zu finden. Der Quarnebecker Wanderweg dagegen soll gut ausgeschildert werden – und erfüllt damit die Voraussetzungen als Wandernest. Mit dem Alt-mark-Radrundkurs und der Klötzer Moor- und Waldtour durch das Biosphärenreservat Drömling ist ein Teil des Weges bereits für Radfahrer erschlossen. Auch sie sollen die neuen Bänke zum Ausruhen und die Info-Tafeln zum Informieren nutzen. Startpunkt für die Quarnebeck-Wanderung ist am Dorfgemeinschaftshaus. Dort stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Gleich nebenan ist der Eulenturm mit Informationen und einem Quiz. Für Kinder gibt es einen Spielplatz sowie einen WLAN-Hotspot. Die neuen Info-Tafeln sollen interaktiv nutzbar sein und so Besucher anregen, sich noch mehr mit der Natur zu beschäftigen. Die Quarnebecker Runde ist 13,8 Kilometer lang. Sechs Wegweiser sollen entlang der Strecke aufgestellt werden, dazu kommen drei Bänke sowie eine Sitzgruppe mit Tisch und zwei Bänken. Am Ausgangspunkt Dorfgemeinschaftshaus zeigt eine Tafel den kompletten Wegverlauf.