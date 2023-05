Neuer Gedenkplatz für getötete Klötzerin

Von: Monika Schmidt

Blumen und Kerzen für die getötete Kezhia aus Klötze werden nun auf dem Rondell vor der Sporthalle abgelegt. © Monika Schmidt

Für die getötete 19-Jährige aus Klötze gibt es einen neuen Gedenkplatz in der Stadt: Auf dem Rondell vor der Zinnberghalle können Blumen und Kerzen abgestellt werden.

Klötze – Einen wahren Ansturm hatte die kleine Gedenkstätte auf dem Sportplatz erlebt, an dem der VfB Klötze an die getötete Kezhia, die aktives Mitglied und Schiedsrichterin im Verein war, erinnert. Doch da der Platz wieder für den Sport genutzt werden sollte, wurden die Blumen und Kerzen am vergangenen Wochenende weggeräumt.

Dennoch gibt es weiter viele Einwohner, die an die 19-Jährige erinnern wollen. Im Rondell vor der Zinnberghalle, unter dem Aufsteller des VfB Klötze, können die Blumen, Kerzen und Briefe nun abgelegt werden. Denn die Anteilnahme ist weiter groß. Da stellt sich die Frage, warum sich die Stadt Klötze bisher noch nicht mit einer Gedenkaktion beteiligt hat? Als im vergangenen Jahr eine an Leukämie erkrankte junge Klötzerin starb, hatte die Stadt sehr wohl zum Gedenken aufgerufen und bei einer Benefizveranstaltung an der Zinnberghalle Luftballons aufsteigen lassen. Im Falle der getöteten Kezhia jedoch ist aktuell nichts geplant. „Es gab Überlegungen, etwas zu machen“, antwortete Bürgermeister Uwe Bartels im AZ-Gespräch. Doch dann habe der VfB Klötze seine Aktionen zum Gedenken gestartet, deshalb wollte die Klötzer Verwaltung nicht mit eigenen Aktionen gegensteuern.

Die Betroffenheit beim Klötzer Bürgermeister, der selbst dem Sport eng verbunden ist, ist wie bei allen sehr groß. „Das ist ganz schrecklich, was da passiert ist“, sagt Uwe Bartels. Er könne sich nicht erinnern, dass ein ähnlicher Fall schon einmal in der Einheitsgemeinde geschehen sei. Uwe Bartels kündigte an, den Klötzer Sportverein zu unterstützen, falls weitere Aktivitäten zur Erinnerung an die 19-Jährige geplant werden. „Auch unsere Überlegungen laufen weiter, sie haben noch keinen Endpunkt erreicht“, lässt Uwe Bartels offen, ob es auch noch eine Aktion der Stadt geben wird. Die Verwaltung hatte die Suche nach Kezhia, als diese noch als vermisst galt, ebenfalls unterstützt. Am Ende blieben die Aktionen aber ohne Erfolg. Die Familie von Kezhia gibt allen, die es möchten, die Möglichkeit, sich von der Getöteten in aller Stille zu verabschieden. Dazu ist am Pfingstsonnabend in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der Trauerhalle auf dem Neustädter Friedhof die Gelegenheit.