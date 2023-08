Zum Tierparkfest soll alles fertig sein: Arbeiten an neuen Volieren in Klötze fast durch

Von: Monika Schmidt

Teilen

Die neuen Vogelvolieren im Klötzer Tierpark werden aufgebaut. © Schmidt, Monika

Am 23. September beim Tierparkfest in Klötze werden die neuen Vogelvolieren und das Kaninchengehege eingeweiht. Noch wird in der Anlage gebaut.

Klötze – Die Arbeit an den neuen Vogelvolieren im Klötzer Tierpark geht gut voran. Wie Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels im Hauptausschuss berichtete, werden die Volieren derzeit modernisiert. Dafür hatte die Stadtwirtschaft zunächst die alten Käfige abgebaut. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Fördervereins wurden die Ställe neu gestrichen und der Unterbau für die neuen Volieren gesetzt. Der Aufbau der Voliere hat am Dienstag begonnen, informierte Uwe Bartels. Die Fertigstellung ist für den 1. September geplant. „Die offizielle Einweihung findet mit dem Tierparkfest am Sonnabend, 23. September, statt“, kündigte Uwe Bartels an. Er lud die Stadträte schon einmal zu diesem Termin ein. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass Lotto Sachsen-Anhalt die Gestaltung mit einer Förderung von 18 000 Euro unterstützt hat. Der Aufbau der Volieren ging am Dienstag zügig los. Eine Fachfirma für Volieren- und Gehegebau aus Nienburg stellte die Außenteile für die Käfige am Vormittag auf. Danach folgen noch die Feinarbeiten, die einige Stunden in Anspruch nehmen werden. Parallel zu den Arbeiten für die bunten Ziervögel setzt der Förderverein für das Tiergehege noch eine weitere Maßnahme im Tierpark um: Auf der Fläche des früheren Affenkäfigs, in dem zuletzt die Frettchen untergebracht waren, entsteht ein Kaninchenstall. Das Häuschen für die putzigen Langohren steht schon. Durch zwei Plexiglasscheiben an den Seiten können die Tiere zukünftig betrachtet werden. Geplant war eigentlich, auch das Freigehege mit Plexiglasscheiben zu versehen, damit vor allem Kinder die Kaninchen besser beobachten können. Doch wie Raimund Punke vom Vorstand des Fördervereins im Hauptausschuss mitteilte, hat sich der Förderverein inzwischen für eine andere Variante entschieden: „Wir bauen einen 1,23 Meter hohen Zaun um das Außengelände, kein Plexiglas“, teilte er dem Bürgermeister und den Hauptausschussmitgliedern mit.