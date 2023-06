Alge als Proteinquelle

Multitalent Alge und Nachhaltigkeit: Workshop in Klötzer Algenfarm

Von: Lea Weisbach

Aus Bananen, Hafermilch und Spirulinapulver bereitete Kirstin Knufmann (Mitte) ein Getränk zu. Garniert wurde es mit Zimt. Christian Jahr schaute ihr interessiert über die Schulter. © Weisbach, Lea

Ob Nährstofflieferant, Salzersatz oder Fischalternative: Die Alge ist ein Multitalent. Gemeinsam mit Jörg Ullmann, Geschäftsführer der Klötzer Algenfarm, und Algenexpertin Kirstin Knufmann hat die IHK Magdeburg einen Zertifikatslehrgang zum Algensommelier entwickelt.

Klötze – Der erste Algensommelier der Welt. Diese Chance bekommen Gastronomen, Ernährungsberater und Kochinteressierte voraussichtlich ab September. „Dank der Initiative von Herrn Ullmann haben wir zueinandergefunden“, erklärte Christian Jahr von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg. Die IHK hat gemeinsam mit Jörg Ullmann, Biologe und Geschäftsführer der Algenfarm in Klötze, und Kirstin Knufmann, Unternehmerin und Algenexpertin, einen Zertifizierungslehrgang zum Algensommelier entwickelt. Hintergrund ist die Nachhaltigkeitsagenda der IHK, die Nachfrage aus dem Gastronomiebereich sowie die Alge als Alleskönner in der modernen Küche und innerhalb einer ausgewogenen Ernährung. Auch die Europäische Kommission hat im vergangenen November eine Initiative zur Erschließung des Potenzials von Algen in der Europäischen Union auf den Weg gebracht

In der Klötzer Algenfarm gab es einen ersten Algen-Workshop, bei dem Interessierte Eindrücke und Impulse rund um das Thema „Multitalent Alge“ und Nachhaltigkeit sammeln konnten. „Ein bisschen exotisch ist das Thema Alge dennoch“, sagte Christian Jahr. Um Fragen im Vorfeld zu klären, leitete Jörg Ullmann den Workshop mit einem Theorieteil ein. Dabei informierte er über das Potenzial der nährstoffreichen Alge innerhalb der Lebensmittelindustrie. In knapp 70 Prozent der industriell verarbeiteten Lebensmittel stecken bereits Algen. Sie werden als natürliche Farbstoffe eingesetzt, liefern Omega-3-Fettsäuren, Proteine, Vitamine, Jod und vieles mehr. Dies sei besonders von Vorteil, da viele Menschen an einem Mikronährstoffmangel leiden und sich somit bereits ernährungsbedingte, chronische Krankheiten herausgebildet haben, erklärte der Biologe anhand einer Studie weiter.



Alge als Proteinquelle

Außerdem gilt die Alge als nachhaltige Rohstoffquelle, die im Vergleich zu anderen Proteinquellen deutlich weniger Wasser in der Herstellung verbraucht. Neben Insekten sowie In-vitro-Fleisch sind Algen eine Alternative zum Fleisch, dessen Konsum es auch aus Nachhaltigkeitsgründen zu reduzieren gilt, informierte Jörg Ullmann. Die Mikroalgen Chlorella und Spirulina, die auch in der Klötzer Alegenfarm angebaut werden, enthalten etwa 60 Prozent Protein.



Außerdem gebe es immer weniger Ackerland pro Person. Da 70,7 Prozent der Erde von Wasser bedeckt sind und Algen auch dreidimensional angebaut werden können, seien Algen dahingehend eine gute Alternative. Zudem wachsen sie zehn- bis 30-mal schneller als Landpflanzen.



Algen dienen als Salzersatz und vegane Fischalternative. Zusätzlich bedienen sie die Geschmacksrichtung Umami und können somit Speisen verfeinern. Neben der Lebensmittelindustrie spielen Algen auch in anderen Bereichen eine Rolle. Aus ihnen werden beispielsweise Druck- und Textilfarben gemacht.

Frittierte Dulse als Speckersatz

Für die Teilnehmer des Workshops gab es einige Speisen. Kirstin Knufmann hatte im Vorfeld einen Wakame-Salat sowie einen „Falschen Heringssalat“, dem die Nori-Alge den typisch fischigen Geschmack verlieh, vorbereitet. In der Küche ging es dann weiter. Nachdem sich alle Teilnehmer durch diverse Algensorten – von Nori über die Kombu-Alge bis zur Dulse – durchprobierten, bereiteten sie auch einige Gerichte zu. Unter anderem gab es Bratkartoffeln, ganz ohne Speck. Der speckige Geschmack kommt von der Rotalge Dulse und dient frittiert in der veganen Ernährung als Speckersatz. Aus der Kombu-Alge kann außerdem ein Brüheersatz gewonnen werden. Aus Bananen, Hafermilch, Spirulinapulver und etwas Zimt zauberte die Unternehmerin ein blaues Getränk. Wenn die Bananen gefroren sind, kann auch gesundes Eis daraus entstehen. „Es geht darum, dass man die Hemmungen verliert, Algen in der Küche einzuarbeiten“, erklärte Kirstin Knufmann.