Klötzer Bibliothek auf dem Weg in die Moderne

+ © Monika Schmidt Ilka Prager schafft nicht nur viele neue Bücher für die Klötzer Bibliothek an, sie hat die Einrichtung auch modernisiert. © Monika Schmidt

Stück für Stück hat die Klötzer Bibliotheksleiterin Ilka Prager die Einrichtung modernisiert: Die Ausleihe erfolgt übers Internet, es gibt Tablets für die Nutzung in der Einrichtung und einen Musikstreamingdienst. Das wirkt sich auf die Nutzerzahlen positiv aus.

Klötze – „Wir sind richtig gut aufgestellt“, findet die Klötzer Bibliotheksleiterin Ilka Prager. Sie blickt mit Stolz auf die Neuerungen, die es in den vergangenen Jahren in der Stadt- und Kreisbibliothek gegeben hat.

Vor allem technisch hat die Einrichtung aufgerüstet und ist in der Moderne angekommen. Einen Anteil daran hat auch die Corona-Pandemie. Denn die Zeiten, als die Bibliothek wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen wegen der Pandemie schließen musste, haben nicht nur Spuren hinterlassen, sondern auch zu einem Umdenken geführt. Und zwar dazu, wie das Medienangebot anders genutzt werden kann. Eine Möglichkeit ist „Onleihe 24“, ein Angebot, bei dem Nutzer der Bibliothek sich Bücher, Zeitschriften, Musik und Hörbücher auf ihre Endgeräte runterladen können. Auch „Opac“, der Internet-Katalog der Bibliothek, hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Er bietet den Nutzern die Möglichkeit, Bücher vorzubestellen, zu reservieren und die Ausleihe zu verlängern. Vor allem diese letzte Variante wird von den Bibliotheksnutzern in Klötze mehr und mehr verwendet, ist Ilka Prager aufgefallen. „Viele kommen von außerhalb und können sich so den Weg nach Klötze, nur um ein Buch zu verlängern, einsparen. Sie machen das einfach online selbst“, erklärt sie.

Mit dem neuen Angebot, über Freegal Musik zu streamen, geht die Einrichtung einen weiteren Schritt, um den Nutzern ein umfassendes Angebot zu bieten. So kann sich jeder angemeldete Nutzer für drei Stunden am Tag seine Lieblingsmusik vom PC oder Fernseher aus der APP spielen lassen. „Inzwischen geht Internet dank des Breitbandausbaus ja fast überall“, nennt die Bibliotheksleiterin einen Grund, warum sie Streamen als neues Angebot ausgewählt hat. Im Altmarkkreis Salzwedel versucht jede der Bibliotheken einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Während sich die Klötzer Bibliotheksleiterin fürs Musikstreamen entschieden hat, wird in Gardelegen beispielsweise das Streamen von Filmen angeboten. Nach einer längeren Erprobungsphase tauschen sich die Bibliotheksleitungen dann über ihre Erfahrungen aus und überlegen, ob sie ihr Angebot entsprechend erweitern. Für den Streamingdienst Freegal hat Ilka Prager erst einmal einen Zwei-Jahres-Vertrag geschlossen. „Ich muss abwarten, wie das läuft“, sagt sie. Wenn das Angebot nicht angenommen wird, „dann muss ich mir etwas Neues ausdenken.“ „Die Bibliothek hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt“, schätzt Ilka Prager nicht nur für die Klötzer Einrichtung ein. Das honorieren auch die Nutzer. Gab es 2018 in Klötze 67 Neuanmeldungen, ist die Zahl 2022 auf 97 gestiegen. Vor allem die modernisierte Kinderbibliothek wird sehr gut angenommen. „Sie ist das verstaubte Image losgeworden“, freut sich Ilka Prager, die viel Zeit und Mühe in die Planung der Räumlichkeiten investiert hat.