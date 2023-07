Moderne Vogelvolieren aus Aluminium

Von: Monika Schmidt

18000 Euro von Lotto Sachsen-Anhalt helfen, um die Vogelvolieren im Klötzer Tierpark zu sanieren. © Schmidt, Monika

Mehr als 60 Jahre alt sind die Vogelvolieren im Klötzer Tierpark. Zeit für eine Sanierung der maroden Käfige. Diese wird von Lotto Sachsen-Anhalt gefördert.

Klötze – Aus anthrazitfarbenem Aluminium werden die neuen Vogelvolieren im Klötzer Tierpark gestaltet. „Zink und Stahl sind für die Vögel giftig“, erklärt Stadtmitarbeiterin Vanessa Fröhlich, die auch für den Tierpark zuständig ist. Gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Bartels und dem Fördervereinsvorsitzenden Lothar Schulze freute sie sich über eine Förderung in Höhe von 18 000 Euro von Lotto Sachsen-Anhalt für das Vorhaben, die 60 Jahre alten Vogelvolieren zu sanieren. Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert sah bei einem Rundgang durch den Tierpark noch andere Projekte, die für eine Lottoförderung in Frage kommen könnten. „Das Projekt kommt Mensch und Tier zugute“, begrüßte er die Volierensanierung. „Wissen über heimische Tiere kann besser vermittelt werden, wenn die Tiere moderner untergebracht und sichtbarer sind.“ Genau dafür setzt sich die Stadt Klötze bei der Anfang August beginnenden Umgestaltung ein: Die Volieren erhalten schwarze Gitter, weil diese die Besucher beim Betrachten der Tiere nicht blenden, erläuterte Vanessa Fröhlich weiter. Den Abriss im Vorfeld erledigen die Stadtwirtschaft und der Förderverein als Eigenleistungsanteil für das Förderprojekt. Anders als zunächst geplant, werden auch die Fundamente weggenommen, weil dann die Gestaltung der neuen Volieren einfacher ist, informierte Bürgermeister Uwe Bartels. Ende August soll die Umgestaltung der Volieren beendet sein. Während der Bauarbeiten werden die Zier- und Nutzvögel in den geschlossenen Rückzugsorten hinter den Volieren gehalten. So werden sie von den Bauarbeiten am wenigsten gestört. Verändert wird nur die Gestaltung der Käfige vor den gemauerten Ställen, erläuterte der Bürgermeister im AZ-Gespräch. „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, den Tierpark von vorne nach hinten zu erneuern“, erinnerte Uwe Bartels an die gemeinsamen Vorhaben mit dem Förderverein. Angefangen vom Eingangsbereich mit Spielplatz über das Streichelgehege bis zum neuen Zaun für das Rotwildgehege ist schon einiges geschaffen worden. Mit den 60 Jahre alten Vogelvolieren und dem zeitnah geplanten Bau eines Kaninchengeheges auf der Fläche des früheren Affenkäfigs wäre die Umgestaltung des vorderen Bereichs abgeschlossen. „Dass der Tierpark stark angenommen wird, zeigt sich auch an den Ergebnissen in den Spendenboxen und im Futterautomaten“, informierte Lothar Schulze vom Förderverein. „Stück für Stück wollen wir die Attraktivität des Tierparks weiter steigern“, kündigte Uwe Bartels an. Stefan Ebert war nicht abgeneigt, das zu unterstützen.