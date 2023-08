Marco Wille kandidiert für das Klötzer Bürgermeisteramt: „Ich habe mir das reiflich überlegt“

+ © Schmidt, Monika Marco Wille ist seit 2010 Ortsbürgermeister. Nun kandidiert für das Amt des Stadtbürgermeisters von Klötze. © Schmidt, Monika

Nach Alexander Kleine (SPD), Kay Knittel (CDU), Uwe Bartels (UWG) und Christian Gebühr (Einzelbewerber) ist Marco Wille aus Quarnebeck der fünfte Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Klötze am 17. September.

Klötze / Quarnebeck – Dass er sich für das Amt des Klötzer Bürgermeisters interessiert, daraus hat der Quarnebecker Marco Wille keinen Hehl gemacht. „Ich habe vor sieben Jahren gesagt, ich könnte mir das im Moment nicht vorstellen, aber das für später offengehalten“, erinnert er im AZ-Gespräch. „Jetzt möchte ich das machen.“ Vor sieben Jahren nominierte die UWG den Jahrstedter Uwe Bartels als ihren Kandidaten für die Wahl – genauso wie dies in diesem Jahr wieder geschehen ist. Das kam für viele überraschend, die fest mit einer Kandidatur von Marco Wille für das Amt gerechnet hatten. Der Quarnebecker musste die Entscheidung der UWG, deren Vorsitzender er ist, ebenfalls erst verarbeiten und überlegen, wie er mit der neuen Situation umgeht. Die Antwort war schnell gefunden: Marco Wille wird als Einzelbewerber bei der Bürgermeister-Wahl am 17. September in Klötze ins Rennen gehen. „Ich habe mir das reiflich überlegt“, betont Marco Wille im AZ-Gespräch. Die Entscheidung habe die Familie gemeinsam getroffen. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt: Die Kinder sind groß und studieren, Ehefrau Pamela ist einverstanden“, berichtet der Quarnebecker. „Ich kann mich der neuen Aufgabe in vollem Umfang stellen.“ Denn ihm ist durchaus bewusst, dass die Arbeit als Bürgermeister weit über eine 40-Stunden-Woche hinausgeht. Mit kleinen Kindern in der Familie ist das nur schwer zu bewältigen, wenn alle zu ihrem Recht kommen wollen. Aber nun ist die Zeit reif für den Quarnebecker, findet er. Und mit ihm zahlreiche Unterstützer, die ihn im Vorfeld der Kandidatur angesprochen und gefragt haben, ob er der nächste Bürgermeister von Klötze werden möchte. Die Einheitsgemeinde fußt nach seiner Einschätzung auf drei großen Säulen: den Einwohnern, den Mandatsträgern sowie den Feuerwehren und Vereinen. Sie alle möchte Marco Wille zusammenbringen – mit Unterstützung der Verwaltung. Und dabei meint er alle Verwaltungsmitarbeiter, vom Amtsleiter bis zur Reinigungskraft, die gemeinsam dafür sorgen sollen, „dass wir zeigen, dass Klötze eine bunte Stadt ist, eine Heimat für alle“, betont der Quarnebecker. Das Motto „liebenswerte Heimat“, das auch als Überschrift über dem Entwicklungskonzept der Einheitsgemeinde steht, hat er verinnerlicht. „Das Miteinander muss sich ändern“, ist ein Kernpunkt seiner Vorstellungen für die Zusammenarbeit zwischen dem künftigen Bürgermeister, der Verwaltung und den Einwohnern. „Gerade für so eine kleine Stadt wie Klötze ist es wichtig, dass alle zusammenarbeiten“, findet der Quarnebecker. Verschiedene Meinungen müssen ausdiskutiert werden, aber am Ende müsse das Ergebnis der demokratischen Mehrheit auch von allen getragen werden, so sein Wunsch. Den Satz, dass sich gerade die Klötzer wieder einen Klötzer als Bürgermeister wünschen, kontert Marco Wille mit: „Ich bin Klötzer.“ Er wünscht sich mehr Verständnis zwischen den Dörfern und der Kernstadt. Augenblicklich sieht er dort eher eine Spaltung. Die Einheitsgemeinde Stadt Klötze bestehe nun schon so lange, dass es an der Zeit sei, „den Spalt zwischen Kernstadt und Dörfern zu schließen“, wünscht sich Marco Wille. Er möchte den „Schulterschluss zwischen den beiden Gruppen erreichen“. Gemeinsam können dann die anstehenden Herausforderungen angegangen werden. Der Quarnebecker ist seit 1994 in der Kommunalpolitik aktiv. Und kennt aus der früheren Gemeinde Wenze den Umgang mit knappen Kassen. „Ich weiß, wie schwierig das ist.“ Aufgaben für die Stadt sieht Marco Wille viele: „Die Verwaltung muss digitaler werden. Die Fraktionsarbeit im Stadtrat sollte intensiviert werden und der Bürgermeister dort als Bindeglied zwischen Fraktionen und Verwaltung wirken. Die Kommunikation muss offener werden. Schule und Kitas müssen digitaler werden“, nennt er einige Beispiele. Angst vor den vielen Aufgaben hat er nicht. „Ich freue mich darauf“, sagt Marco Wille.