Plusbuslinie 100 soll im Klötzer Wohngebiet halten

Von: Monika Schmidt

Die Bushaltestelle an der Wasserfahrt soll von der Landeslinie angefahren werden, schlägt Wolfgang Mosel (r.) vor. © Schmidt, Monika

Die Landeslinie 100 von Salzwedel nach Magdeburg über Klötze und die 300, die nach Wolfsburg führt, sollen für Busgäste aus Klötze attraktiver werden.

Klötze – „Wir müssen den ÖPNV attraktiver machen.“ Das findet Wolfgang Mosel, Kreistagsmitglied der Linken aus der Einheitsgemeinde Klötze. Seine Ideen zum Busverkehr hat er nun Alexander Kleine, Bürgermeisterkandidat der SPD für die Wahl am 17. September, vorgestellt.

Vor allem das Wohngebiet an der Wasserfahrt soll dabei in der zukünftigen Gestaltung des Busverkehrs mehr Bedeutung finden. Wolfgang Mosel erinnert daran, dass bereits beim Ausbau des Wohngebiets im Rahmen des Stadtumbauprogramms eine barrierefreie Bushaltestelle geschaffen wurde. Nur werde sie relativ wenig genutzt. Dabei bietet sie den zumeist älteren Bewohnern des Wohngebiets ideale Voraussetzungen, um von dort aus mit dem Bus zu fahren. „Immer mehr Leute müssen zum Arzt nach Wolfsburg, viele fahren mit dem Bus auch zum Einkaufen“, weiß Wolfgang Mosel. Er schlägt deshalb vor, dass die Haltestelle an der Wasserfahrt in den Linienverkehr der Plusbuslinie 100, also in die Landeslinie von Salzwedel bis Magdeburg, eingebunden wird. „Die Haltestelle ist barrierefrei und damit eine Option für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität“, begründet das Kreistagsmitglied seinen Vorschlag. Bewohner des Zichtauer Weges, der Wasserfahrt und des Hegefelds können die Haltestelle gut erreichen. Außerdem könnten so auch die Wohngebiete an der Friedensstraße, der August-Bebel-Straße und der Straße der Freundschaft sowie der nördliche Bereich der Salzwedeler Straße an das Landesnetz angebunden werden. Für die Stadt hätte dies einen weiteren Vorteil: Sie könnte auf den Bau einer barrierefreien Haltestelle an der Straße der Jugend verzichten, wenn die Landeslinie stattdessen an der Wasserfahrt hält. Wegen der Buswendeschleife vor den Schulen ist es dort nicht so leicht, die Haltestelle barrierefrei auszubauen. Ein Problem, das Alexander Kleine aus dem Klötzer Ortschaftsrat, wo er stellvertretender Ortsbürgermeister ist, schon bekannt war. „Die Haltestelle an der Straße der Jugend wird nie barrierefrei“, vermutet er. Und er verweist darauf, dass die Wasserfahrt „das größte Wohngebiet ist, das wir in der Einheitsgemeinde haben.“ Der Vorschlag von Wolfgang Mosel sollte verfolgt werden. Dazu ist ein Antrag der Stadt Klötze an den Kreis als Träger des ÖPNV nötig. In diesem Zusammenhang hat Wolfgang Mosel noch einen zweiten Vorschlag: Er regt an, zwischen dem Tierpark und der Holzfirma an der Schützenstraße eine neue beidseitig barrierefreie Haltestelle zu bauen, an der die Linie 100, die dort ohnehin schon vorbeifährt, anhalten kann. Aus technischen Gründen sollte dafür nicht, wie zunächst vom Kreistagsmitglied angeregt, die Haltestelle auf dem Kurhaus-Parkplatz verwendet werden. „Diese neue Variante bietet mehr Sicherheit und spart Zeit“, so Mosel. Der Tierpark, das Waldbad, der Klötzer Forst mit seinen Wanderwegen, die gastronomischen Einrichtungen und der Trimm-dich-Pfad könnten so auch von vielen Besuchern von außerhalb angesteuert werden. „Das ist sinnhaft“, schätzt Alexander Kleine den Vorschlag ein. Schließlich biete allein der Tierpark ein „Alleinstellungsmerkmal“ in der Region, da er ohne Eintritt von jedermann besucht werden kann. „Etwas Ähnliches gibt es in der Region nicht“, so Alexander Kleine. 40 000 Euro müsste die Stadt für zwei neue Haltestellen einplanen, 8000 Euro gebe es als Förderung. „Die Barrierefreiheit muss noch größer werden“, erinnerte Alexander Kleine. Er ist froh, dass der Klötzer Stadtrat dieses Anliegen jedes Jahr unterstützt.