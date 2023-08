Leerstand liegt in Klötze weit über dem Landesdurchschnitt

Von: Monika Schmidt

Nur noch eine große freie Fläche ist vom Wohnblock an der Wasserfahrt in Klötze übrig. Dort soll Rasen eingesät werden. © Schmidt, Monika

Mit über 21 Prozent ist die Leerstandsquote bei der Klötzer Wohnungsbaugenossenschaft mehr als doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Das bedeutet auch hohe Mietausfälle bei 111 leerstehenden Wohnungen.

Klötze – „Schwierig“, so fasst Heike Meise, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Klötzer Wohnungsbaugenossenschaft (WGG), mit einem Wort die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr zusammen. Stets zur Jahresmitte zieht die WGG mit ihren Mitgliedern Bilanz.

Und bei dieser steht schon seit Jahren ein großes Problem im Mittelpunkt: der hohe Leerstand. Denn dieser liegt landesweit bei unter zehn Prozent. Außer in Klötze: Dort betrug die Leerstandsquote am 1. Juni 2023 21,72 Prozent, das sind 111 leerstehende Wohnungen. Prognosen zufolge, so berichtete Heike Meise auf Anfrage der AZ, soll landesweit der Leerstand bis 2030 auf 17 Prozent steigen. Wie sich diese Entwicklung auf Klötze auswirkt, lässt sich leicht ausrechnen. Von den 511 Wohnungen im Bestand stehen 111 leer. Und dass obwohl gerade erst 40 Wohnungen in dem abgerissenen Block an der Wasserfahrt 20-23 auch optisch aus dem Sichtfeld entfernt wurden. Sie waren aber schon im vergangenen Jahr aus dem Bestand herausgerechnet worden. „Die Ursachen für den immer noch sehr hohen Leerstand sind die sinkende Nachfrage auch aufgrund fehlender Arbeitsplätze und die demografische Entwicklung“, erklärt Heike Meise. Auch deshalb plant die WGG in diesem Jahr außer dem schon fast abgeschlossenen Abriss des 40-WE-Blocks und der Herrichtung von Wohnungen für die Neuvermietung keine weiteren Investitionen. Auf die Wünsche der Mieter soll aber weiter eingegangen werden, wie Heike Meise betont. „Wir werden uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auf die Erfüllung individueller Wünsche beim Neumieter konzentrieren“, informierte sie. Immer öfter werde dabei der Wunsch zum altersgerechten Umbau der Wohnungen geäußert, damit die Mieter lange in ihren Wohnungen bleiben können. Dem kommt die Genossenschaft, sofern es die Bauphysik des Gebäudes erlaubt, „gerne nach“, betont Heike Meise. Für die Zukunft müsse es dem Unternehmen gelingen, den Leerstand abzubauen, um höhere Mieteinnahmen zu erzielen. „Nur dann wird es möglich sein, Instandhaltungsmaßnahmen zu machen, die aus den Mieteinnahmen gedeckt werden“, erläutert das geschäftsführende Vorstandsmitglied gegenüber der AZ. Aktuell ist dies nicht der Fall: „Die jährlichen Mietausfälle betragen in unserer Genossenschaft 2933,77 Euro je Wohnung“, rechnete Heike Meise vor. Bei einem Leerstand von 112 Wohnungen, wie zu Jahresbeginn 2022, bedeute dies, „dass uns etwa 328 600 Euro an jährlichen Mieteinnahmen fehlen“.