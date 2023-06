Lateinkurs kocht antik-römisch bei Kuseyer Lehrer

Von: Lea Weisbach

Teilen

Lateinlehrer Jürgen Rettberg unterstützte die Schüler. Ronja Fuhrmann frittierte die Topfenbällchen. © Weisbach, Lea

Die Essenskultur des antiken Roms konnten die Lateinschüler der elften Klasse des Beetzendorfer Gymnasiums hautnah erleben. Mit Lateinlehrer Jürgen Rettberg kochten sie ein Drei-Gänge-Menü in seiner heimischen Küche in Kusey.

Kusey – „Die römische Küche ist süß und scharf“, erklärte Jürgen Rettberg. Der Kuseyer ist Geschichts- und Lateinlehrer am Gymnasium in Beetzendorf. Derzeit hat der Lehrer Lateinkurse in der siebten, achten, neunten und elften Klasse. Neun Elftklässlern brachte er vor Kurzem die römisch-antike Essenskultur nahe – in seiner heimischen Küche in Kusey. Die Lateinwochenstunden wurden zusammengefasst und zu einem Kochnachmittag umgewandelt, wobei die Gymnasiasten ein römisches Menü zubereiteten.

„Das habe ich schon öfter mit Lateinkursen gemacht“, erklärte Jürgen Rettberg. Im Beetzendorfer Gymnasium gibt es auch eine Küche, diese ist jedoch zu klein für neun kochwillige Lateinschüler. Aus diesem Grund ist der Lehrer schon vermehrt auf seine eigenen Kochbereiche ausgewichen. Das Menü mit den unterschiedlichen Speisen kannte Jürgen Rettberg im Vorfeld nicht. „Wir haben im Unterricht Material ausgewertet. Ich habe meinen Schülern Rezepte zur Verfügung gestellt“, berichtete der Lateinlehrer. Daraus haben sich die Elftklässler Ronja Fuhrmann, Hans Paschke, Loreen Lemke, Pascal Punke, Theodor Lorenz, Nils Reuschel, Aron Bergmann, Mia Krüger und Isabel Schulz eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Dessert ausgewählt.

Römischer Gurkensalat als Vorspeise

„Das wird bestimmt lustig“, sagte Hans Paschke. Neben dem Kochen stand auch das Miteinander im Mittelpunkt. Los ging es mit Aliter Cvcvmeres – einem Gurkensalat auf etwas andere Art. Dieser römische Gurkensalat diente als Vorspeise. Neben einer Gurke, Schalotten und Petersilie sorgten frische Minze, Honig, thailändische Fischsoße, Weinessig und Koriandersamen aus der Mühle für den typischen Geschmack.

Als Hauptgericht servierten die Gymnasiasten einen Braten und einen Gemüseauflauf. „Das ist aber eher wie ein Rührei“, erzählte Loreen Lemke. Zum Rezept gehörten neben elf Eiern auch Endiviensalat, Rucola, Defrutum – in der römischen Küche ein unvergorener, eingekochter Traubenmost, der als Süßungsmittel dient –, Fischsoße, Pfeffer und Olivenöl. Endivien und Rucola waren bereits in der Römerzeit bekannt.

Als Nachspeise gab es bei den neun Lateinschülern und Lehrer Jürgen Rettberg Topfenbällchen. In der römischen Küche werden sie zumeist mit Grütze anstelle von Weizengrieß zubereitet. Im Rezeptbuch des Lateinlehrers wurde dies jedoch umgewandelt.

Stark aromatisierte Küche

Innerhalb der römisch-antiken Küche war auch Garum, eine sehr salzige Würzsoße aus fermentiertem Fisch, oder Liquamen, verdünntes Garum, sehr beliebt und wurde anstelle von Salz verwendet. Insgesamt lässt sich sagen, dass römische Speisen meist stark aromatisiert waren – stärker als heutzutage.



Der Kochkurs war gleichzeitig ein kleiner Abschluss für die Elftklässler. In dieser Woche geht es für sie und ihre Klassenkameraden zur Studienfahrt nach Kroatien, England oder Mecklenburg-Vorpommern. Wenn sie wiederkommen, sind es nur noch wenige Schultage – mit vielen Projekten – bis die Sommerferien beginnen.