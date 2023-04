Ladestraße in Klötze verkommt zur Müllhalde

Von: Monika Schmidt

Neben diversen Autoreifen liegen unter anderem auch zwei Koffer samt undefinierbarem Inhalt an der Klötzer Ladestraße. © Monika Schmidt

Entlang der Bahngleise an der Ladestraße in Klötze türmt sich allerhand unerlaubt entsorgter Müll. Auch der Stadt Klötze ist dieses Problem bereits bekannt. Allerdings ist der Eigentümer der Fläche für die Müllentsorgung zuständig.

Klötze - Es könnte so ein schöner Spazierweg sein: Am Bahnhof entlang der Gleise bis zum Bahnübergang Richtung Immekath. Von dort geht es für die Fußgänger dann weiter in Richtung Hasselbusch oder hoch zum Galgenberg. Nur wer am Bahnhof startet, dem wird der Spaziergang schnell verleidet. Denn rechts und links der Bahngleise an der Ladestraße türmt sich allerhand Müll und Unrat im Gestrüpp. Schon bevor vor wenigen Tagen der Sperrmüll in Klötze abgeholt wurde, haben einige Zeitgenossen den häufig einsamen Bereich an den Gleisen dafür auserkoren, dort unerlaubt ihren Müll abzuladen. „Es sieht richtig traurig aus“, wendet sich eine Klötzerin an die Altmark-Zeitung. Sie bedauert, dass vermutlich die Müllsünder niemals entdeckt und zur Rechenschaft gezogen werden können. „Die Natur fühlt sich nicht gut dazwischen“, bedauert die Leserin.



Müll schon aus der Ferne ersichtlich

Es ist gar nicht schwer, den Müll schon von Weitem an der Ladestraße auszumachen. Mehrere Autos könnten mit den dort abgelegten Reifen ausgestattet werden. Auch ein Koffer befindet sich in dem Müll – passt ja irgendwie zum Umfeld mit Bahnhof und Gleisen. Ausgemusterte Küchengeräte, ganz viel Plastikmüll und anderer Unrat sind auf dem Gebiet zu entdecken. Der Beginn der Ladestraße, an der Einmündung zur Bergstraße, wird von Lkw-Fahrern gern als Stellplatz genutzt. Entsprechender Müll findet sich in dem angrenzenden Gestrüpp: Verpackungen, leere und volle Plastikflaschen, Essenreste – es sieht unmöglich aus.



Auch im Klötzer Rathaus ärgert man sich über die zunehmende Vermüllung in der Stadt. Während es in den kleineren Ortsteilen im Frühjahr Aktionen zum Müllsammeln gegeben hat, konnte sich diese Idee bislang in der Kernstadt noch nicht durchsetzen. „Im Rahmen der Gefahrenabwehr kann die Stadt eingreifen“, teilt Bürgermeister Uwe Bartels auf AZ-Anfrage mit. Allerdings handelt es sich bei dem Gelände an der Bahn nicht um eine kommunale Fläche. „Die Eigentümer sind jedoch bekannt und wurden bereits über die Problematik informiert“, teilt der Bürgermeister weiter mit. Grundsätzlich habe ein Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr ausgeht. Dementsprechend müsse er sich auch um die Entsorgung des Mülls kümmern.



Flächeneigentümer ist bereits informiert

Auch der „Lkw-Parkplatz“ an der Bergstraße ist bei der Stadt schon bekannt. Aber auch dort ist die Stadt nicht Eigentümer der Fläche. „Der Eigentümer ist in der Pflicht, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, die einer illegalen Müllentsorgung vorbeugen“, heißt es aus dem Rathaus. Das müsste auch im Eigeninteresse des Eigentümers sein, vermutet die Verwaltung. Er kann beispielsweise einen Zaun ziehen oder sein Eigentum mit Pollern sichern. Die Stadt bietet an, „beratend zur Seite zu stehen“, dies sei den Eigentümern auch schon entsprechend signalisiert worden. „Wir würden da gerne beratend unterstützen“, so Uwe Bartels.