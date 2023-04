Verpachten, aber nicht verkaufen

Von: Monika Schmidt

Der Braune Hirsch in Kusey soll nicht verkauft, sondern nur als Gaststätte mit Saal verpachtet werden. © Monika Schmidt

Die kommunale Gaststätte Brauner Hirsch samt Saal in Kusey soll nicht verkauft, sondern verpachtet werden. Bis ein Pächter gefunden ist, sollen die Räume als Dorfgemeinschaftshaus dienen, fordert der Kuseyer Ortschaftsrat.

Kusey – „Bis heute ist nicht geklärt, wie es mit dem Braunen Hirsch weitergehen soll.“ Darauf machte Ratsmitglied Thomas Mann im Kuseyer Ortschaftsrat aufmerksam. Zwar habe der TSV Kusey den Saal für eine Theateraufführung nutzen können – „das war eine Vorstandsentscheidung, ich war anderer Meinung“, sagte der Vereinsvorsitzende. Er habe mehrfach beim Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels nachgefragt, bis der Kuseyer eine Antwort bekam: Verpachten oder verkaufen sei das Votum des Stadtrates bei der Klausurtagung im Dezember gewesen. Thomas Mann konnte sich an ein solches Votum nicht erinnern, es gebe auch keine schriftlichen Aufzeichnungen dazu, bedauerte er. Immerhin hat die Stadt Klötze die Gaststätte samt Saal und Wohnung inzwischen auf der Plattform „Luxus der Leere“ zur Vermarktung. Bis dann ein möglicher Gastwirt gefunden sei, könne aber sehr lange dauern, gab Thomas Mann zu bedenken. „Wir sollten dafür kämpfen, dass uns der Braune Hirsch für die Zukunft erhalten bleibt“, forderte er im Ortschaftsrat. Thomas Mann beantragte einen konkreten Beschluss des Gremiums zu dem Thema. Dieser Beschluss soll dann den Klötzer Stadtrat zu einer Entscheidung auffordern. Dieses Verfahren habe ihm auch der Stadt-Bürgermeister so vorgeschlagen, informierte Mann. Er beantragte deshalb am Montag, dass der Braune Hirsch nicht verkauft werden soll. Es sollte aber ein Pächter gesucht werden, der Saal und Gaststätte betreibt. Da dies nicht so schnell passieren wird, bekam sein Antrag einen zweiten Punkt: Die Stadt soll kurzfristig die Möglichkeit schaffen, dass die Kuseyer den Brauen Hirsch als Dorfgemeinschaftshaus nutzen können. „Er soll den Einwohnern vollumfänglich als Dorfgemeinschaftshaus mit den entsprechenden Satzungen zur Verfügung gestellt werden“, forderte Thomas Mann. Ortsbürgermeister Norbert Nieder war grundsätzlich mit dem Vorstoß einverstanden. „Schön wäre es, wenn ein Gastwirt kommt“, stellte Norbert Nieder fest. Bis dahin sollten die Kuseyer das Gebäude aber nutzen können. „Der Ortschaftsrat ist sich einig, dass wir den Braunen Hirsch für den Ort erhalten wollen“, fasste Norbert Nieder zusammen. Dem Stadtrat sollte dies durch einen Beschluss deutlich gemacht werden: „Wir wollen verpachten, nicht verkaufen.“ Bislang verweigere sich die Verwaltung im Klötzer Rathaus dem Vorhaben, den Braunen Hirsch als Dorfgemeinschaftshaus zu betrachten, erinnerte der Kuseyer Ortsbürgermeister. Denn dann könne das Gebäude nicht so leicht verpachtet werden. Die Kuseyer waren sich jedoch einig, dass eine Verpachtung eine schwierige Angelegenheit werden könne, da aktuell eher Gaststätten schließen als neue eröffnet werden. „Der Stadtrat soll den Bürgermeister beauftragen, unseren Antrag umzusetzen“, erklärte Norbert Nieder. Es sei für die Kuseyer wichtiger, ein Dorfgemeinschaftshaus zu haben. Verpachten sollte erst der zweite Schritt sein, meinte Klaus Vohs. Thomas Mann betonte: „Wir können nicht abwarten, bis in ein paar Jahren ein Pächter kommt.“ Darauf erwiderte Alf Giggel: „Ganz ehrlich: Da kommt keiner mehr.“ Der Beschluss für die DGH-Nutzung fiel einstimmig.