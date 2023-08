Kuseyer Ostalgiemuseum in das ehemalige Hortgebäude

Von: Monika Schmidt

Seit Juli steht das Kuseyer Hortgebäude leer. Geht es nach den Ortschaftsräten, soll das nicht lange so bleiben. Sie finden den alten Gutshof als ideales Gebäude für das Ostalgiemuseum. © Schmidt, Monika

Mit Grundschul- und Hortgebäude ist der Leerstand in Kusey gewachsen. Für den Hort hat der Ortschaftsrat aber Ideen: Dort könnte das Ostalgiemuseum einziehen. Auch der Spielplatz soll erhalten bleiben.

Kusey – „Es steht viel totes Kapital im Ort.“ Darüber waren sich die Mitglieder des Kuseyer Ortschaftsrates bei ihrer jüngsten Sitzung einig. Die Liste der leer stehenden kommunalen Gebäude wird immer länger: Neben dem alten Kindergarten und dem Braunen Hirsch kommen nun auch noch die Grundschule und das Hortgebäude dazu.

Noch sind diese beiden neuen Leerstände von der Stadt aber nicht im Portal Luxus der Leere gelistet, mit dem die Leerstände vermarktet werden sollen. Die Grundschule soll zumindest noch bis zu den Herbstferien weiter für die Schule bestehen bleiben, da immer noch Material und Möbel in Kunrau fehlen, die nach und nach von den Lehrerinnen in die Grundschule geholt werden. Weil der Umzug relativ kurzfristig über die Bühne gehen musste, hatte sich Schulleiterin Britta Hebler diesen Spielraum von der Stadt erbeten. Doch ab dem Herbst steht das Gebäude dann ganz leer und die Stadt muss sich Gedanken machen, wie eine mögliche Nachnutzung des Gebäudes aussehen kann.



Ehemaliger Grundschulhort im früheren Gutshaus

Für den ehemaligen Grundschulhort, der an der Dr. Schultz-Lupitz-Straße in den Räumen des früheren Gutshauses untergebracht war, hat der Kuseyer Ortsbürgermeister Norbert Nieder schon einen klaren Vorschlag: „Das wäre die ideale Immobilie für das Ostalgiemuseum“, sagte er bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung.

Nicht nur, dass die aktuellen Räumlichkeiten des Museums in der alten Post am Bahnhof längst für die Sammlung an Alltagsgegenständen aus DDR-Zeiten viel zu klein geworden sind. Die Räumlichkeiten, die von der Klötzer Wohnungsbaugesellschaft bewirtschaftet werden, könnten wieder als Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Bedarf gebe es dafür genügend, wusste der Kuseyer Ortsbürgermeister aus Gesprächen mit dem Wobau-Chef Jens Passier.



Die Ortschaftsräte entwickelten gleich noch weitere Ideen in Zusammenhang mit dem Hortgebäude, das eine historische Bedeutung für die Entwicklung des Ortsteils Lupitz hat. Denn die großzügige Außenanlage würde auch eine Möglichkeit bieten, dort einen öffentlichen Spielplatz einzurichten. Spielgeräte sind aus der Zeit der Hortnutzung noch vorhanden. Was mit diesen geschehen soll, wusste der Ortsbürgermeister nicht. Ebenso hatte er keine Kenntnis über die Gerüchte im Ort, dass die Spielgeräte an der Grundschule abgebaut und in Kunrau wieder aufgebaut werden sollten. Diese Vermutung verwies Norbert Nieder zurück in den Bereich der Gerüchte. Am Lateiner Weg habe es immer schon den öffentlichen Spielplatz von Kusey gegeben, zum Teil in Doppelnutzung mit der Grundschule.