Kuseyer Bahnübergang wird zurückgebaut

Von: Monika Schmidt

Der Rückbau des Bahnübergang ins Kuseyer Gewerbegebiet hat begonnen. © Wolfram Weber

Seit dem 1. August verschwindet ein weiteres Stück Eisenbahn aus Kusey: Der Bahnübergang am Köckter Weg wird zurückgebaut.

Kusey – Bis zum 28. Juli sollte der Rückbau des Bahnübergangs am Köckter Weg in Kusey erledigt sein, hatte Stadt-Bürgermeister Uwe Bartels angekündigt. Doch die Bauarbeiter ließen auf sich warten. Am 1. August nun rückte die Tiefbaufirma aus Gardelegen mit schwerer Technik in Kusey an. Die Arbeiten werden „einige Tage“ in Anspruch nehmen, hieß es vor Ort. Der Stadt-Bürgermeister hatte eine Woche für die Arbeiten, bei denen die Schienen der Gleisanlage aus dem Straßenkörper entfernt werden müssen, angekündigt. Während der Bauarbeiten ist der Bahnübergang ins Kuseyer Gewerbegebiet voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ing.-Alfred-Rudow-Straße. Der ungenutzte Bahnübergang sorgt seit Jahren in Kusey für Beschwerden. Vor allem die direkten Anwohner haben sich über die Lärmbelästigungen beklagt, wenn schwere Lkw und landwirtschaftliche Maschinen aus dem Gewerbegebiet über den unebenen Übergang holpern. Da zunächst ein Rückbau nicht möglich war, hatte die Stadt verschiedene andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. So wurde kurzzeitig eine Tonnagebegrenzung angebracht, die aber wiederum – nun bei den Firmen – für Unmut sorgte. Alternativ wurde die Geschwindigkeit, mit der der Bahnübergang befahren werden darf, auf zehn km/h reduziert. Auch eine Einbahnstraßenregelung, bei der die großen Fahrzeuge nur einmal über den Bahnübergang fahren dürfen, war im Gespräch. Letztendlich blieb, wie beim bereits entfernten Bahnübergang an der Landesstraße 22 in Richtung Röwitz, nur die Variante, die Schienen aus der Straße auszubauen. Rechts und links vom Bahnübergang befinden sich ohnehin keine Gleise mehr. Die Stadt Klötze hatte für den Rückbau des Bahnübergangs eine Vereinbarung mit der Deutschen Regionaleisenbahn (DRE) geschlossen, die für die Strecke unterhaltungspflichtig ist. Nun hoffen die Kuseyer, dass auch zwischen dem Altmarkkreis und der DRE Bewegung in das Thema kommt und der letzte der drei Kuseyer Bahnübergänge an der Kreisstraße Richtung Wenze ebenfalls zurückgebaut wird. Dort ist der unebene Übergang direkt am Kuseyer Bahnhof ebenfalls seit Jahren eine Belästigung für die unmittelbaren Anwohner. Bislang hatte der Kreis aber noch keine Veranlassung gesehen, die Schienen wegzunehmen.