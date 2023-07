Umbau zum „Freibad plus“ in Kunrau

Von: Monika Schmidt

Teilen

Mit dem Projekt „Freibad plus“ soll das Kunrauer Freibad in ein naturnahes Bad umgebaut werden. © Monika Schmidt

Damit in Kunrau ein „Freibad plus“ entstehen kann, ist eine Machbarkeitsstudie nötig. Die kostet Geld und das hat die Stadt nicht eingeplant. Die Kunrauer BUND-Ortsgruppe könnte als Retter in der Not einspringen.

Kunrau – „Das ist ein sehr gutes Projekt: Es ist besonders ökologisch“, warb Ortsbürgermeister Frank Bartels im Kunrauer Ortschaftsrat für die Umsetzung des Projektes Freibad plus.

Die Kunrauer Badeanstalt soll in ein naturnahes Bad umgewandelt werden. Das Problem: Es muss eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Kosten dafür wurden gegenüber den Stadträten mit 15 000 bis 25 000 Euro beziffert. Eine Summe, die nicht im diesjährigen Haushaltsplan der Stadt Klötze eingestellt ist. Und bei der die Klötzer Stadträte auch nicht sofort Hurra geschrien haben, um die Studie spontan in Auftrag zu geben. „Die Machbarkeitsstudie ist nötig, damit die Planer die Kosten für das Kunrauer Freibad überhaupt schätzen können“, erläuterte Frank Bartels seinen Ortschaftsräten. „Wir hoffen, dass die Stadt diese Studie in Auftrag gibt. Aber die Haushaltslage ist kritisch“, gab der Kunrauer Ortsbürgermeister zu bedenken. Es gab bei der Sitzung aber einen Funken Hoffnung: Ralf Kuske erinnerte daran, dass sich die BUND-Ortsgruppe Kunrau ja nicht nur für den – inzwischen erfolgreichen – Kampf gegen die Schweinemastanlage gegründet hatte. Ein zweites Ziel war der Erhalt und die Unterstützung der Kunrauer Badeanstalt. „Vielleicht kann sich der Ortschaftsrat an den Kosten für die Studie beteiligen“, schlug Ralf Kuske zuerst vor. Als zweiten Punkt informierte er, dass die BUND-Ortsgruppe das Bad unterstützen möchte. „Wir könnten da noch zweckgebunden Mittel zur Verfügung stellen“, kündigte er an. Auch beim BUND-Landesverband in Magdeburg habe er schon vorgefühlt. Aus den Klageverfahren gegen die Schweinemast und den Spenden, die die Ortsgruppe dafür erhalten habe, stehen noch Gelder zur Verfügung. Diese könnten für die Machbarkeitsstudie verwendet werden, schlug das BUND- und Ortschaftsratsmitglied vor. „Die Projektskizze muss bis September eingereicht werden. Und das geht ohne Machbarkeitsstudie nicht“, dämpfte Frank Bartels die Hoffnungen wieder etwas. „Es gab vom Stadtrat noch kein Go dafür.“ Beim Projekt „Freibad plus“ werden klassische Freibäder mit einer biologischen Wasseraufbereitung ausgestattet. So werde „sommerliche Badefreude zurück zu ihren Ursprüngen gebracht“, werben die Planer. Gebadet werde in weichem hautverträglichem Wasser, „klar und rein wie Quellwasser“, so heißt es. Durch die biologische Aufbereitung kommt das Badewasser ohne Chlor aus. Die biologische Aufbereitung erfolgt über eine schilfbewachsene Fläche, neben einer klaren Beckenabgrenzung kann auch ein Sandstrand in das Projekt integriert werden