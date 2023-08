Studie fürs Kunrauer Bad zu 62 Prozent finanziert

Von: Monika Schmidt

Teilen

Für die Sanierung des Kunrauer Freibades läuft eine Spendenaktion. © Schmidt, Monika

Der Kunrauer Freibadförderverein will die Machbarkeitsstudie für den Badumbau selbst finanzieren. Dafür werden Spenden gesammelt.

Kunrau – Weil im Haushalt der Stadt Klötze kein Geld für die Machbarkeitsstudie eingeplant ist, die für einen Förderantrag zur Sanierung des Kunrauer Freibades zwingend nötig ist, ist der Förderverein für das Freibad aktiv geworden. Die Mitglieder wollen die Studie selbst finanzieren. Exakt 23 562 Euro sind nötig. Sie sollen über eine Spendenaktion zustande kommen. Nach einem etwas schleppendem Beginn hat die Resonanz in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Mit Stand Mittwochnachmittag war das Projekt schon zu 62 Prozent finanziert. 84 Spender haben über die Plattform „betterplace.org/de“ im Internet unter „Rettet das Schwimmbad Kunrau“ ihre Spende überwiesen. Zwischen fünf und 250 Euro liegen die einzelnen Spenden, die auf der Seite öffentlich angezeigt werden. Jeder Cent hilft dem Verein, das Projekt umzusetzen. 14 830,55 Euro sind in den 25 Tagen, seitdem die Spendenaktion läuft, schon zusammengekommen. Für den Förderverein erklärt Michael Grabenstein das Projekt: „Wir arbeiten seit Jahren daran, dass sich unser geliebtes Schwimmbad wieder mit Wasser füllt und die Kinder dort schwimmen lernen und Spaß haben“, erinnert der Kunrauer an die Vereinsgründung. Das Kunrauer Schwimmbad soll als naturnahes Bad namens „Freibad plus“ gebaut werden. Für den Förderantrag ist die Machbarkeitsstudie nötig. „Nach vielen Gesprächen mit der Stadt wurde uns mitgeteilt, dass leider keine Gelder für diese Studie vorhanden sind“, erklärt Michael Grabenstein weiter. Aber: „Ohne diese Studie gibt es keine Chance auf den Förderantrag für das Freibad plus.“ Inklusive Mehrwertsteuer kostet die Studie 23 562 Euro. Der Vorstand des Fördervereins prüfte die Möglichkeit, einer eigenen Finanzierung für das Vorhaben und kam zu dem Ergebnis, die Spendenaktion zu starten. „Der Großteil der Summe wird vorfinanziert. Um diese Vorfinanzierung zu tilgen, werden die Spendengelder benötigt, da der Verein leider keine dauerhaften größeren Einnahmen hat“, informiert Michael Grabenstein weiter. Doch selbst, wenn die Finanzierung der Studie gelingt, ist das Projekt noch lange nicht in trockenen Tüchern. „Der Stadtrat muss erneut darüber abstimmen, ob das Projekt Freibad plus für Kunrau genehmigt wird“, erläutert der Kunrauer. Nur mit einem positiven Beschluss des Stadtrates werden das Projekt und das Geld für die Finanzierung freigegeben. „Im schlimmsten Fall stimmen die Stadträte dagegen und es wird in diesem Jahr kein Förderantrag gestellt und kein Projekt angeschoben“, befürchtet das Vorstandsmitglied. Die Machbarkeitsstudie könnte in diesem Fall aber trotzdem genutzt werden, um Fördermittel zu beantragen. „Wir können nicht garantieren, dass der Stadtrat das Projekt und die notwendigen Gelder freigibt und dass der Förderantrag im Anschluss genehmigt wird“, sagt Michael Grabenstein. „Aber es nicht zu versuchen, wäre höchstwahrscheinlich das Ende unseres Zieles zum Erhalt des Kunrauer Schwimmbades.“ Deshalb betont er nochmals, dass „jede Spende hilft, so klein sie auch erscheinen mag.“