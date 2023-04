Anliegerbeschwerden in Kusey: Schlaglöcher werden repariert

Von: Monika Schmidt

Die Schlaglöcher in der Dr. Schultz-Lupitz-Straße in Kusey sind so tief, dass der Unterbau der Straße und das alte Pflaster zu sehen sind. © Monika Schmidt

Tiefe Schlaglöcher, um die Slalom gefahren werden muss, zieren die Dr. Schultz-Lupitz-Straße in Kusey. Das soll sich ändern: Der Altmarkkreis verspricht eine Reparatur.

Kusey – „Da muss man wirklich Slalom fahren“, räumte der Kuseyer Ortsbürgermeister Norbert Nieder ein. Er hatte bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung großes Verständnis für die Beschwerden der Anlieger der Dr. Schultz-Lupitz-Straße. Denn nicht nur der nicht mehr genutzte Bahnübergang ist eine Belästigung für die unmittelbaren Nachbarn. Die Straße ist voller Löcher, die vor allem für Radfahrer zu einer Gefahrenquelle werden. „Da muss etwas passieren. Da sind Löcher ohne Ende“, hat Norbert Nieder festgestellt. Allerdings kann er nicht viel unternehmen, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Der Altmarkkreis hatte bislang eine Sanierung der Straße abgelehnt, hatte auf Anfrage der AZ aber zugesichert, dass die Löcher im Rahmen von Straßenkontrollen aufgenommen und beseitigt werden sollen. Passiert ist das nach dem Winter noch nicht. An einigen Stellen, zum Beispiel unmittelbar vor dem Hort, ist das Loch so tief, dass auch das darunterliegende Kopfsteinpflaster zum Vorschein kommt. Die Anlieger machten im Ortschaftsrat den Vorschlag, das Geld, das das Land Sachsen-Anhalt vom Bund für Straßenreparaturen zur Verfügung bekommt, für diese Maßnahme zu verwenden. Der Ortsbürgermeister versicherte, sich danach zu erkundigen. Auf erneute Anfrage der Altmark-Zeitung teilt Birgit Eurich von der Pressestelle des Altmarkkreises mit, dass in diesem Jahr Reparaturmaßnahmen an der Kreisstraße ausgeführt werden sollen. Die Kreisstraßenmeisterei wird die Reparaturen erledigen. Der Altmarkkreis hatte im Februar, so informiert Birgit Eurich weiter, die Deutsche Bahn aufgefordert, „die Verkehrssicherheit des Bahnübergangs aufrecht zu erhalten“. Darauf teilte die Bahn dem Kreis mit, dass die Deutsche Regionaleisenbahn (DRE) zuständig wäre. Im März wurde daraufhin die DRE aufgefordert, „die Verkehrssicherheit des Bahnübergangs zu gewährleisten“, teilt Birgit Eurich auf AZ-Anfrage weiter mit. „Bis heute hat die DRE dem Landkreis dazu nicht geantwortet“, bedauert sie. Für den anderen Bahnübergang im Kuseyer Gewerbegebiet hat die Stadt Klötze mit der DRE eine Vereinbarung über den Rückbau geschlossen.