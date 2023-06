Arbeitsplätze schaffen

Kreisbehindertenbeauftragter Enrico Meyer aus Klötze hat viele Ideen

Von: Monika Schmidt

Enrico Meyer aus Klötze ist ab 1. Juli der neue Kreisbehindertenbeauftragte. Für seine Amtszeit hat er schon viele Ideen, die er umsetzen möchte. © Schmidt, Monika

Mehr barrierefreie Wohnungen und mehr Arbeitsplätze für Behinderte – das wünscht sich Enrico Meyer aus Klötze. Ab 1. Juli ist er der neue Kreisbehindertenbeauftragte und geht mit seinen Ideen ans Werk.

Klötze – Vor fünf Jahren hatte sich Enrico Meyer aus Klötze schon einmal als Kreisbehindertenbeauftragter beworben. Nun hat es im zweiten Anlauf mit dem Ehrenamt geklappt. Der Kreistag wählte ihn bei seiner jüngsten Sitzung zum Nachfolger von Norbert Block, der das Amt gesundheitsbedingt aufgegeben hatte. Die Amtszeit beginnt am 1. Juli und läuft zunächst nur für ein Jahr bis zum Ende der Legislaturperiode. Enrico Meyer hat aber bereits angekündigt, auch in der neuen Legislatur weiter als Behindertenbeauftragter des Altmarkkreises zur Verfügung zu stellen.

Auch die Vorhaben, die er plant, reichen in ihrem Umfang weit über ein Jahr hinaus. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt der Klötzer. Vielen Mitgliedern des Kreistages war er bereits bekannt, unter anderem weil er Vorstandsmitglied in der Kreis-CDU und stellvertretender Vorsitzender des Klötzer CDU-Stadtverbandes ist. Das Bild des Altmarkkreises, das im Sitzungssaal des Landratsamtes hängt, hat dem Klötzer schon bei seiner Wahl deutlich gemacht, dass der Altmarkkreis für einen allein eigentlich viel zu groß ist. Enrico Meyer plant deshalb, das Gebiet in die einzelnen Bereiche der Kommunen aufzuteilen und sich Mitstreiter für die Aufgabe zu suchen: In Gardelegen gibt es bereits einen Behindertenbeauftragten für die Stadt, den er gerne kontaktieren möchte. Für Salzwedel hofft er auf die Unterstützung von Michael Goertz, der sich ebenfalls für das Amt beworben hatte. Ihn möchte Enrico Meyer zu seinem Stellvertreter machen. Die Aufgabe für Klötze würde Enrico Meyer selbst übernehmen, könnte sich aber auch Unterstützung von anderen Personen vorstellen. Für Kalbe, Arendsee und die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sucht er noch Mitstreiter. Denn: „Ich kann nicht wie die Feuerwehr überall sein“, betont Enrico Meyer.

Viel Arbeit für einen

Das würde nur funktionieren, wenn die Aufgabe beim Kreis hauptamtlich eingerichtet werde. Die Vielzahl der Aufgaben und das große Gebiet geben das durchaus her, findet er. „Für einen allein ist der Bereich zu groß“, ist Enrico Meyer überzeugt und hofft deshalb auf weitere Unterstützung eines Teams. Am Ende liege die Entscheidungsgewalt aber bei ihm in seiner Funktion als Kreisbehindertenbeauftragter.

Ein Ziel, für das er sich einsetzt, ist der weitere barrierefreie Ausbau des Altmarkkreises. Seine Heimatstadt Klötze gehe mit gutem Beispiel voran. An vielen Kreuzungen wurden bereits taktile Linien und abgesenkte Borde gebaut. Aber nicht überall sinnvoll, wie Enrico Meyer aufgefallen ist. So sollte an der Schulstraße in Klötze der Kreuzungsbereich in Richtung Lidl etwas weiter nach hinten, weg von der Kreuzung mit der Salzwedeler Straße, verlegt werden, um ein sicheres Überqueren der Straße zu gewährleisten. Unmittelbar im Kreuzungsbereich sind die Fußgänger für abbiegende Fahrzeugführer erst spät zu erkennen. „Gerade viele Bewohner der Valenta vom Schulplatz sind dort zu Fuß zum Einkaufen unterwegs“, sorgt sich Enrico Meyer um deren Sicherheit.



Bei zukünftigen Bauvorhaben möchte er sich dafür einsetzen, passende Straßenüberquerungen für Eingeschränkte zu schaffen. Ein großes Anliegen ist dem Klötzer auch die Schaffung von behinderten- und altersgerechten Wohnungen. „Ihr Fehlen sehe ich als das größte Problem“, sagt der Klötzer. Dass gerade direkt vor seiner Haustür ein Neubaublock abgerissen wird, ärgert ihn. Enrico Meyer hätte sich eine Umgestaltung mit Ein-Raum-Wohnungen, die sehr nachgefragt sind, und barrierefreien Wohnungen mit kleinem Gartenanteil für den Block gewünscht. „Und ganz oben Dachterrassen“, hat er eine weitere Idee. Wünschenswert wäre es seiner Ansicht nach auch, wenn in Klötze kleine barrierefreie Häuser im Bungalowstil entstehen würden. „Das fehlt noch“, findet Enrico Meyer.

Arbeitsplätze schaffen

Ein weiteres Ziel seiner neuen Aufgabe ist es, mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. „Es gibt überall genügend einfache Stellen“, ist der Behindertenbeauftragte überzeugt. Er setzt sich dafür ein, dass Arbeitgeber diese auch besetzen statt, einen finanziellen Ausgleich für den fehlenden Behindertenarbeitsplatz zu zahlen. Ein großes Fest der Begegnung mit allen Selbsthilfegruppen aus dem Kreis, ein Sportfest für Behinderte und regelmäßige Sprechtage im gesamten Kreis hat Enrico Meyer als weitere Ideen auf seiner Agenda stehen. Ideen, die über die zunächst einjährige Amtsbestellung hinausreichen. „Wenn wir das erst mal alles auf der Reihe haben, dann haben wir wirklich etwas geschafft“, geht der Klötzer motiviert an seine neue Aufgabe. „Es gibt noch viele andere Aufgaben, um das Leben für Menschen mit und ohne Behinderung zu organisieren“, sagt Enrico Meyer. „Denn in der Gemeinschaft ist das Leben lebenswerter.“

Für sein neues Amt hat Enrico Meyer extra eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet. Er ist unter kreisbehindertenbeauftragteraltmarkkreis@web.de sowie unter der Tel. (01 60) 91 42 98 84 zu erreichen.