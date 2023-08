Voraussetzung: Vormittags Zeit haben

Günter Schwabe (l.) und Wolfgang Pietsch von der Verkehrswacht erklären Kinder das richtige Verhalten an der Bushaltestelle. © Schmidt, Monika

Die meisten Mitglieder der Verkehrswacht des Altmarkkreises kommen aus Salzwedel, einige auch aus Gardelegen. Aber aus Klötze ist niemand dabei. Das soll sich ändern: Die Ehrenamtlichen suchen Mitstreiter aus der Purnitzstadt.

Klötze – Sie versuchen, wenigstens einmal im Jahr in allen Kindertagesstätten und Grundschulen des Altmarkkreises präsent zu sein. Das ist das Ziel der Verkehrswacht des Altmarkkreises. Um das zu schaffen, werden bei den Terminen gern mehrere Kitas zusammengelegt, wie zum Beispiel in Klötze, als zur Verkehrserziehung in der Kita Zinnbergzwerge auch die Kitas aus Schwiesau und Lockstedt eingeladen waren. „Wir suchen uns die größeren Standorte, um unsere vielfältigen Angebote aufbauen zu können“, erklärt Günter Schwabe im AZ-Gespräch. „Wir“, das sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Verkehrswacht Salzwedel. Um ihr Ziel, alle Kitas und Grundschule abzudecken, zu erreichen, haben die Ehrenamtlichen gut zu tun. Und würden sich deshalb über weitere Mitstreiter, vor allem aus dem Raum Klötze, freuen. Denn die Mehrzahl der Mitglieder kommt aus dem Raum Salzwedel. Nach einer Werbeaktion im vergangenen Jahr in Gardelegen konnten auch aus diesem Bereich des Altmarkkreises einige Interessenten gefunden werden. Aber aus dem Altkreis Klötze gibt es kaum Mitglieder in der Verkehrswacht. In den 1990er Jahren hatte es noch in jedem der drei Altkreise eine eigene Verkehrswacht gegeben. Doch mangels Mitgliedern lösten sich die Gruppen in Klötze und Gardelegen auf. „Die meisten von uns kommen aus einer Behörde, viele sind ehemaligen Polizisten im Ruhestand“, informiert Günter Schwabe. Wer Freude am Umgang mit Kindern bis zur vierten Klasse hat, der ist als Mitglied bei der Verkehrswacht gern gesehen. Verkehrserziehung in den Kitas und Grundschulen, aber auch die Begleitung bei der Fahrradprüfung gehören zu den Aufgaben der Verkehrswacht. „Wir suchen noch Mitstreiter“, betont Günter Schwabe. Auch solche, die bereit sind, im Vorstand mitzuarbeiten. Denn Vorsitzender Wolfgang Pietsch aus Salzwedel hat schon angekündigt, dass er sein Amt aus Altersgründen in naher Zukunft abgegeben möchte. Noch hat er aber keinen Nachfolger gefunden. „Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, damit das Verkehrserziehungsangebot weiter aufrechterhalten werden kann, der ist bei uns richtig“, wirbt Günter Schwabe. Damit die Projekte finanziert werden, ist auch ein bisschen Verwaltungsarbeit nötig. „Es ist ein hoher Aufwand, um den Kindern diese Angebote zu machen“, weiß Günter Schwabe. Im ländlichen Raum der Altmark sind zudem die Wege zu den einzelnen Einrichtungen weit. Spaß macht die Arbeit in der Verkehrswacht aber dennoch. Zu den Aufgaben der Ehrenamtlichen gehört es, den Kindern die Verkehrsregeln und -zeichen zu erklären, auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen, mit Fahrrädern und Rollern das Fahren zu üben und über die gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr aufzuklären. Die Interessierten müssten vormittags Zeit haben, denn die Termine in den Kitas und Schulen sind immer vormittags. Von den Kindern bekommen die Ehrenamtlichen viel zurück: Nicht nur den Dank für die interessanten Projekttage, die Kinder erzählen auch immer wieder gern eigene Erlebnisse aus der Familie im Umgang mit dem Straßenverkehr. Wer bei der Verkehrswacht mitmachen will, kann sich unter www.altmarkkreis.ehrenamt-boerse.de näher informieren und findet dort auch die Kontaktdaten.