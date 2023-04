Kommunalaufsicht verweigert der Stadt Klötze einen Kredit

Von: Monika Schmidt

Teilen

Das Immekather Gerätehaus ist zu klein, es soll neu gebaut werden. Doch die Mittel dafür setzt die Stadt Klötzer erst einmal woanders ein. © Monika Schmidt

Der Kredit, den die Stadt Klötze für die Waldbsanierung aufnehmen wollte, wird von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt. Die Lösung des Problems fiel den Stadträten aber leicht.

Klötze – Der Altmarkkreis hat der Stadt Klötze die im Haushalt geplante Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro versagt. „Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wir haben mehr Aufwendungen als Erträge“, erläuterte Bürgermeister Uwe Bartels den Stadträten.

„Wir haben zwar Rücklagen, aber die reichen nicht, um den mittelfristigen Finanzplan zu decken“, informierte er weiter. Die Kommunalaufsicht kam daraufhin zu der Einschätzung, dass die Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gegeben ist und habe deshalb die Kreditaufnahme, die für die Sanierung des Waldbades in Klötze notwendig ist, nicht genehmigt. Die Tilgung für den Kredit könne nicht aus den normalen Erlösen erwirtschaftet werden, so die Sorge der Behörde. Die Finanzlage der Stadt geriete in eine Schieflage. Doch die Kommunalaufsicht hatte auch einen Lösungsvorschlag für die Stadträte parat, so dass sie nicht komplett neu über den bereits im Februar verabschiedeten Etat beschließen mussten. Dies konnte durch einen Beitrittsbeschluss zum Haushalt erledigt werden, nachdem die Stadträte der Alternative zur Kreditaufnahme zugestimmt hatten.

Denn die Kommunalaufsicht bittet die Stadt darum, anstelle der Kreditaufnahme andere Mittel im Haushalt zu finden, die stattdessen eingesetzt werden können, um die Waldbadsanierung zu finanzieren. Der Kreis schlägt dabei die 1,8 Millionen Euro vor, die im städtischen Etat für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Immekath vorgesehen sind. Gebaut werden soll, so die Festlegung des Stadtrates, nur mit Fördermitteln. Für die Jahre 2023 und 2024 ist seitens des Landes aber keine Förderung möglich. Deshalb, so der Schluss der Kommunalaufsicht, sollten von den 1,8 Millionen Euro 1,5 Millionen Euro für das Waldbad eingesetzt werden und die verbleibenden 300 000 Euro stünden weiterhin zur Verfügung, um vorbereitende Maßnahmen für den Gerätehausneubau zu finanzieren. Ende März musste der entsprechende Förderantrag gestellt werden. Dem Vorschlag des Kreises konnten sich die Klötzer Stadträte anschließen. Ab 14. April, so informierte der Bürgermeister weiter, tritt der Haushalt für 2023 dann in Kraft.