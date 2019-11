Kollision beim Abbiegen in Klötze: Audi-Fahrer (33) reagiert zu spät

Dieser hatte die Absicht, nach links in Richtung Klötzer Verkehrsgesellschaft abzubiegen.

+ Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. © Polizei

Er reduzierte seine Geschwindigkeit und setzte zum Abbiegen an, was der Audi-Fahrer übersah. Der Audi-Fahrer versuchte auszuweichen, kollidierte jedoch mit der linken Fahrzeugseite des Ford Ranger. In der Folge kam der Audi von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum, wo er zum Stehen kam.