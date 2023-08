Klötzer Verein „Miteinander“ zieht ins frühere Leder-Eck

Ute und Otto Weichsler vom Verein Miteinander, die evangelische Gemeinde in der Altmark, haben in den neuen Räumen auch eine gemütliche Sitzecke eingerichtet. © Schmidt, Monika

Weil es für die monatliche Frühstücksrunde auf dem Erlebnishof Müller zu eng geworden ist, hat sich der Verein Miteinander, die evangelische Gemeinde in der Altmark, nach neuen Räumlichkeiten in Klötze umgesehen. Im früheren Leder-Eck wurde der Verein fündig.

Klötze – Der Verein Miteinander, die evangelische Gemeinde in der Altmark, hat in Klötze ein neues Domizil gefunden: Im ehemaligen Leder-Eck an der Ecke Breite Straße / Bahnhofstraße haben Vorsitzender Otto Weichsler und seine Mitstreiter die frisch sanierten Geschäftsräume im Erdgeschoss angemietet.

Dort sollen ab dem Wochenende nicht nur Veranstaltungen wie das beliebte „Frühstück und mehr“ angeboten werden. „Erst haben wir uns nicht getraut, da anzurufen“, erinnert sich Ute Weichsler. Doch der handschriftliche Zettel im Schaufenster weckte Vertrauen, das von der netten Art der Vermieter bestätigt wurde. Schnell wurden sich Verein und Vermieter einig, die Räume wurden vorbereitet. „Dass wir innerhalb von acht Wochen auch eine komplette Küche aufgebaut haben werden, damit haben wir nicht gerechnet“, bedankt sich Ute Weichsler beim Klötzer Küchenfachmann Christian Amler. „Für mich ist das fast wie ein Wunder“, gibt sie zu. Das Eckgebäude bietet zudem einen großen Versammlungsraum, in dem zunächst für 50 Personen Tische und Stühle aufgestellt werden. Bei großem Andrang kann mit Klappstühlen und Stehplätzen noch ergänzt werden. In dem Raum ist auch eine kleine Sitzecke mit Raumteilern abgetrennt, in der sich kleine Gruppen in Ruhe unterhalten können. Für die großen Schaufenster wurde mithilfe von Kay Knittel eine Lösung gefunden: Sie sind mit Folie beklebt, aber so durchlässig, dass Interessierte durchs Fenster hineinschauen können. So werde einerseits ein Sichtschutz geschaffen, andererseits aber auch ein bisschen Geborgenheit vermittelt, findet Otto Weichsler. „Wir heißen als Verein Miteinander, da können wir nicht die Fenster zumauern“, begründet er. „Transparenz ist ein hoher Wert“, sagt Otto Weichsler weiter. Wichtigster Grund, warum Miteinander ein neues Domizil brauchte, war, dass der Raum auf dem Erlebnishof Müller an der Salzwedeler Straße zu klein geworden ist. Im Durchschnitt 25 Personen, manchmal auch mehr, kommen zu den monatlichen Frühstückstreffen am Sonntag. Auf den 120 Quadratmetern ist für alle Platz. „Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden“, erinnert Otto Weichsler. Mitgliedsbeiträge gibt es beim Verein nur auf freiwilliger Basis, dafür aber viel Unterstützung von Freunden und der Herkunftsgemeinde der Weichslers aus Niedersachsen. „Wir wollen keine Konkurrenz sein“, betont Ute Weichsler mit Blick auf die evangelische Familienbildungsstätte. So wird es keine Arbeit mit Kindern, kein Basteln für Kinder und auch keinen Sport in den Räumen geben. Der Kontakt zu Pfarrer Ronald Höpner ist gut, er besucht die Gruppe regelmäßig. Stattdessen können sich Weichslers Spielenachmittage, einen Klönschnack, aber auch ein Bibelcafé als vertiefendes Angebot vorstellen. Ute Weichsler nutzt die Räume zudem für ihre Demenzvorträge und -fortbildungen. Auch ein Angehörigentreffen soll angeboten werden. Welche Ideen konkret umgesetzt werden, dabei dürfen die Teilnehmer der Miteinander-Veranstaltungen mitreden. So soll es am Sonntag bei der Eröffnung eine Umfrage geben, was gewünscht wird. Bei einem Tag der offenen Tür im Oktober bekommen die Klötzer weitere Gelegenheit, sich die Räume anzusehen. Miteinander will zeigen, dass ihre Türen für jeden offen stehen. Das Eckgebäude ist dafür ideal geeignet, schon während der Renovierung schauten regelmäßig Passanten vorbei. „Ich freue mich kringelig über den Standort“, fasst Otto Weichsler lachend zusammen. Besser hätte es der Verein nicht treffen können.