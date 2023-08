Klötzer Theatergruppe entführt nach „Clotz-Town“

Von: Monika Schmidt

Im Oktober wird aus dem Altmark- wieder ein Theatersaal in Klötze. © Schmidt, Monika

Am 1. September um 17 Uhr beginnt der Kartenvorverkauf der Klötzer Theatergruppe. Bei drei Aufführungen im Oktober geht es in den Wilden Westen.

Klötze – Fast 35 Stücke aus allen Bereichen haben die Mitglieder der Klötzer Theatergruppe gelesen, bis sie sich auf eines für die diesjährige Aufführung geeinigt hatten. Die Wahl fiel auf „Stadt der Frauen“ von Andreas Kroll.

Doch statt nach „Skulltown“, wie es im Original heißt, entführen die Klötzer ihr Publikum nach „Clotz-Town“. „Wir haben das Stück umgeschrieben, kleine Spitzen eingearbeitet und Lokalkolorit mit eingebaut“, erzählt Theaterchef Kay Knittel im AZ-Gespräch. Das Stück bietet alles, was zu einem guten Western gehört – allerdings aus weiblicher Sicht. Denn die Männer haben im Goldrausch Clotz-Town verlassen, die Frauen sind auf sich gestellt. „Es gibt die Puffmutter, eine Sheriffin, Angriffe von Banden, einen Saloon und vieles mehr in dieser Westernstadt“, verspricht Kay Knittel. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. September im Foyer des Altmarksaals, Restkarten gibt es dann noch bei Knittel-Werbung an der Oebisfelder Straße. Aufgeführt wird die Westernkomödie wieder an drei Tagen: Premiere ist am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Altmarksaal. Die zweite Vorstellung ist am Sonnabend, 21. Oktober, um 19 Uhr. Im Anschluss an beide Termine gibt es noch einen Barabend mit Musik und Tanz, vorher kann im Restaurant Altmark auf Anmeldung gegessen werden. Bei der Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 22. Oktober, um 15 Uhr gibt es ein Kaffee- und Kuchenangebot für die Zuschauer. „Wir haben uns wieder einige Neuerungen einfallen lassen“, kündigt der Vorsitzende der Theatergruppe an. Denn der Anspruch von ihm und seinen Mitstreitern ist es, dem Publikum jedes Jahr ein bisschen mehr zu bieten als im Vorjahr. Und so wird es von den Vorstellungen 2023 erstmals eine DVD zu kaufen geben, damit auch diejenigen, die keine Karten bekommen haben, sich an der Aufführung erfreuen können. Für die größten Fans der Theatergruppe gibt es bei Knittel-Werbung T-Shirts mit dem Aufdruck „Clotz-Town inside“. „Es wäre doch super, wenn alle im Publikum diese T-Shirts anhätten“, blickt Kay Knittel auf die Vorstellungen voraus. Neu ist auch, dass die Theatergruppe Videoclips aufgenommen hat, mit denen nicht nur im Vorfeld in den sozialen Medien Werbung gemacht wird. Sie werden auch in den Aufführungen eine Rolle spielen. Die Zuschauer können sich wieder auf Einlagen der Tänzerinnen des SV Winterfeld freuen und natürlich darf auch das Gesangsstück zur Eröffnung nicht fehlen. Im Foyer des Altmarksaals erklingt wie gewohnt Pianomusik und natürlich wird auch der Saaleingang wieder passend optisch gestaltet. „Es macht richtig Spaß. Es gibt ein gutes Miteinander mit allen Beteiligten“, freut sich Kay Knittel über die gewachsene Gemeinschaft. Seit 17 Jahren gibt es den Verein, der jedes Jahr für ein Wochenende aus dem Altmark- einen Theatersaal macht. „Es ist sehr groß geworden“, gibt auch der Theaterchef zu. Das zeigt sich auch im Fundus der Gruppe: 80 000 Teile sind dort sorgfältig gelistet eingelagert, in fünf Garagen lagern die Kulissen. Dass die Theatergruppe professionell arbeitet, hat sich auch über die Altmark hinaus herumgesprochen. Kartenvoranfragen gibt es schon aus Magdeburg, Berlin, Hannover und Wolfsburg. Vergeben werden die Karten aber erst nach dem Vorverkaufsstart am Freitag, 1. September, ab 17 Uhr im Foyer des Altmarksaals.