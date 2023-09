Schülerfirma in Klötze ist ein Erfolg

Brötchen und Müsli für die Mitschüler

Die Schülerfirma in der Klötzer Sekundarschule hat eine neue Geschäftsleitung.

Etwa mehr als ein Jahr gibt es an der Klötzer Sekundarschule eine Schülerfirma. Die 21 Mitarbeiter betreiben das Inselcafé und versorgen ihre Mitschüler mit belegten Brötchen, Müsli und Getränken. Das kommt gut an.

Klötze - Seit dieser Woche ist an der Klötzer Sekundarschule das „Inselcafé“ wieder geöffnet. Betrieben wird es von einer Schülerfirma, die am 1. März 2022 gegründet wurde. Corona hatte das Projekt verzögert. Nach gut einem Jahr Betrieb zieht Andrea Bartel, pädagogische Mitarbeiterin an der Schule und für die Schülerfirma verantwortlich, eine mehr als positive Bilanz.

„Das wird richtig gut angenommen“, sagt sie im Gespräch mit der AZ. Vor allem Schüler aus der fünften Klasse, aber auch alle älteren Jahrgänge freuen sich darüber, dass sie im Schülercafé belegte Brötchen, zuckerfreie Müsliriegel und auch ein bisschen „Süßes für die Seele“ sowie Getränke erhalten können. Vor allem die frischen Brötchen sind beliebt, denn: „Nicht alle Schüler frühstücken zu Hause“, weiß Andrea Bartel. Und auch nicht jeder bringt eine gefüllte Brotdose mit. Aus der Erfahrung des vergangenen Jahres wissen die Mitglieder der Schülerfirma, dass sie am Wochen- und am Monatsende ein bisschen weniger im Angebot haben müssen, als zu Beginn – weil bei vielen das Taschengeld am Ende des Monats knapp ist. Dies zu kalkulieren und bei den Bestellungen richtig umzusetzen, ist eine Aufgabe, die die Mitwirkenden in der Schülerfirma selbst einschätzen und beurteilen müssen. Denn die Schülerfirma wird wie ein echter Betrieb geführt. Es gibt eine Geschäftsleitung, Zuständige fürs Personal, die Buchhaltung, das Marketing und den Einkauf.

21 Sekundarschüler arbeiten in der Schülerfirma mit. In dieser Woche wählten sie – ganz demokratisch mit Stimmzetteln und Wahlurne – eine neue Geschäftsleitung. Paula Paasch aus der 9b ist die Geschäftsführerin, Leonie Säwe aus der 7b ihre Stellvertreterin. Sie tragen die Gesamtverantwortung und sind weisungsberechtigt gegenüber allen Mitgliedern. Die Schülerfirmenleitung besteht zudem aus Liezl Röhrs aus der 10a und Zoey Klein aus der 7b, die für die Personalführung verantwortlich sind. „Mit jedem Mitarbeiter wird ein Arbeitsvertrag geschlossen“, erklärt Andrea Bartel. Ganz wie im echten Leben, gibt es bei Verstößen gegen den Vertrag eine Abmahnung, nach zwei Abmahnungen erfolgt die Kündigung. „Wir müssen uns auf die Mitarbeiter verlassen können, sonst funktioniert der ganze Ablauf nicht“, erklärt Andrea Bartel. Und ja, es seien auch schon Kündigungen ausgesprochen worden. Marvin Herrmann (6b) ist fürs Marketing zuständig. Die Buchhaltung übernehmen Vivien Spiegler und Celina Drescher aus der 9b. Sie kontrollieren die Tageseinnahmen und vergleichen die Abbuchungen auf den Kontoauszügen. Alle direkten Bankgeschäfte übernimmt die Projektleiterin. „Die Firma hat ein eigenes Konto mit eigener EC-Karte“, erklärt Andrea Bartel. Für den Einkauf und die Preiskalkulation sind Lea Wohlfahrt und Lara Ditze aus der 7b verantwortlich. Sie prüfen den Bestand, übernehmen die Bestellungen und erstellen die Preisliste. Wegen der allgemein gestiegenen Kosten musste auch die Schülerfirma in diesem Schuljahr die Preise ein wenig anheben. „Die Schülerfirma ist als Team super zusammengewachsen im ersten Jahr des Bestehens“, freut sich Andrea Bartel. Die Mitarbeit trainiert für das spätere Berufsleben, ist sie überzeugt. Die Schüler sind mit Begeisterung dabei. Mitmachen können Fünfklässler ab dem zweiten Halbjahr. Das erste Halbjahr sollten sie nutzen, um sich in der neuen Schule zurechtzufinden. In der Regel bleiben die Schüler dabei, bis sie kurz vor dem Abschluss stehen. Die Mitarbeit lohnt sich: Pro Jahr der Mitarbeit werden Firmenanteile ausgezahlt. Nach Abschluss des ersten erfolgreichen Jahres gab es für die Mitarbeiter einen Bonus.